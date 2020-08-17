Rusya'nın Kovid-19 aşısından memnuniyet açıklayan Maduro: Aşı yaptıracak ilk Venezüella vatandaşı ben olacağım

Rusya'nın tescil ettiği ve bir ay içinde toplu kullanıma başlamaya hazırlandığı Kovid-19 aşısının yabancı liderlerden gördüğü rağbet artıyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin daha Rusya ilk koronavirüs aşısını tescillememişken denemeler için gönüllü olmak istediğini söylemesinin ardından, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro da Kovid-19 aşısı ülkeye geldiğinde aşılanacak ilk vatandaş olacağını duyurdu.

'Aşı yaptırıp örnek olacağım'

Televizyondan halka seslenen Maduro, Rusya'nın Ocak 2021'de dolaşıma sokmayı öngördüğü Sputnik V isimli aşı hakkında açıklamalarda bulundu.

"(Koronavirüse karşı) Dünyada nüfusunu aşılayacak ilk ülkenin Rusya olmasından memnuniyet duyuyorum" diyen sosyalist lider, "Hepimizin aşı olacağı zaman da gelecek ve ilk aşılanacak da ben olacağım. Aşı yaptırıp örnek olacağım" vurgusunu yaptı.

Ardından sağlık çalışanlarını, yaşlıları ve kronik sağlık sorunları olanları aşılayacaklarını belirten Venezüella lideri, ülkesinin ilaçlara erişiminin ABD yönetimi tarafından engellendiğini hatırlatırken, Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Elliott Abrams'ın rolüne dikkat çekti.

Maduro, 'koronavirüse karşı ilaç almaya çalıştıklarında Trump yönetiminin şirketi arayıp satış yapmama talimatı verdiğini, böylelikle Venezüella'ya zulmettiğini' belirtti.

Rusya'ya ilk etapta 20 ülkeden 1 milyar dozluk sipariş geldi

Moskova merkezli Gamaleya Araştırma Enstitüsü, geliştirdiği iki yıl bağışıklık sağlayan Sputnik V'in toplu aşılamasının gerekli miktarda üretim sağlandıktan sonra, yaklaşık bir ay içinde başlayacağını duyurmuştu. İlkin sağlık çalışanlarına tatbik edilecek aşının tüm ulus çapında yapılmasının Ocak 2021'i bulması bekleniyor. Rusya'ya ilk etapta 20 ülkeden 1 milyar dozluk sipariş geldiği açıklandı. Geçen hafta Rusya'nın Caracas Büyükelçisi Sergey Melik-Bagdasarov, Maduro yönetiminin aşı alımıyla ilgilendiğini, ana ABD yaptırımlarının süreci sekteye uğratması yüzünden teslimat takviminin henüz belirlenmediğini söylemişti.

Venezüella pazar itibarıyla koronavirüsle ilgili toplam 33 bin 755 vaka, 281 ölüm bildirmiş durumda.