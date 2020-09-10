Kolombiya’da polis şiddetine karşı yapılan protestolarda 7 kişi öldü

Kolombiya’da 8 Eylül günü Avukat Javier Ordonez'in polis tarafından öldürülmesinin ardından halk sokaklara inerek polis şiddetini protesto etti. Çıkan olaylarda şu ana kadar 7 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da 8 Eylül günü Avukat Javier Ordonez geç saatte dışarı çıktığı sırada polis tarafından gözaltına alınmak istenmiş, Ordonez polisin kullandığı elektro şok silahı nedeni ile hayatını kaybetmişti. Olayın ardından binlerce kişi sokaklara inerek, ülkedeki polis şiddetini protesto etti. Bogota, Medellin, Soacha ve Cali'de sokaklar savaş alanına döndü. Polis raporlarına göre protestocular 27 farklı Acil Eylem Komutanlığı (CAI) merkezine saldırırken, 12’sini ateşe verdi. Göstericiler, bir çok dükkan ve ATM’yi ise yağmaladı.

Başkentteki protestolar sırasında 5 kişini hayatını kaybetmesi üzerine Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo yaptığı açıklamada, “5 kişinin cinayetinin faillerinin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiyi verenlere 50 milyon Pesoya kadar (yaklaşık 13 bin 460 Dolar) ödül verilecek. Bogota ve Soacha’da yaşanan şiddet gün boyunca devam etti. Bunların sorumluları da adalete hesap verecek” ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı, ayrıca Bogota’ya 750, ülkenin diğer bölgelerine ise toplam 850 ek polis gücünün gönderileceğini açıkladı. Kolombiyalıların polise sevgi duyduklarını iddia eden Trujillo, "Kolombiyalılar tarafından çok sevilen polis kurumu, bazılarının işlediği hatalı davranışların yüzünden zarar görmemeli. Tüm polisi yaralayıcı bir şekilde işaret etmeye çalışmak ve damgalamak bırakılmalı” dedi.

Ulusal Polis Müdür Yardımcısı Gustavo Moreno ise yaptığı açıklamada, “5’i Bogota'da ve 2’si Soacha'da olmak üzere toplam 7 kişi öldürüldü. 55 yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 51’i Bogota'da 4’ü Soacha'da” ifadelerini kullandı. Moreno, ayrıca çıkan olaylar nedeni ile 93 polisin yaralandığını açıkladı.