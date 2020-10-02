'Venezüella'da önümüzdeki günlerde Sputnik V aşısının testleri başlayacak'

Venezüella'ya bugün Rus 'Sputnik V' aşısının ilk partisi ulaştı. Venezüella Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, VTV televizyonuna açıklamasında "Testlere 2 bin kişi katılacak, önümüzdeki günlerde başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan, testlerin başkent Caracas'ta başlayacağını söyledi.

'Venezüella'da Sputnik V üretilecek'

Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ülkede Sputnik V aşısının üretimini organize etme niyetinde olduklarını belirtti.

Rodriguez, VTV televizyonuna yaptığı açıkamada "Sputnik V aşısının üçüncü klinik araştırma aşamasına katılmanın yanı sıra, Venezüella ve Rusya arasındaki stratejik işbirliği sayesinde vatandaşlarımız için güvenli teslimlere ve aşının Venezüella’da üretimine katılacağımızı teyit etmek istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Alvarado da aşı üretiminin üçüncü test aşaması bittikten sonra başlayacağını belirterek, "Bu üretim, ülke nüfusunun büyük kısmına aşı sağlama fırsatını verecek" diye konuştu.