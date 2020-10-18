İç çamaşırında para bulunan Brezilyalı senatör görevinden azledildi

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için ayrılan kamu bütçesini kötüye kulladığı şüphesiyle evine operasyon düzenlenen ve iç çamaşırında nakit para bulunan Senatör Chico Rodrigues görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.

Rodrigues olayın akabinde Senato'daki hükümet başkan yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

Brezilya Yüksek Mahkemesi yargıçlarından Luís Roberto Barroso, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yakınlığıyla bilinen Rodrigues'in 3 ay süreyle Senato'dan uzaklaştırılmasına hükmetti.

Yargıç Barroso azledilen Senatör Rodrigues'in parayı saklama şeklinin usulsüzlüğe delil olduğunu ve bu durumun hapis cezası alma olasılığını da yükselttiğini açıkladı.

Öte yandan Brezilya Senatosu, Chico Rodrigues ile ilgili verilen mahkeme kararını oy çokluğuyla geri aldırma hakkına sahip bulunuyor.

'Yasadışı hiçbir eyleme karışmadım ve adalete güveniyorum'

Senatör Rodrigues yaptığı açıklamada kendini savunarak, "Bir kanun koyucu olarak Covid-19 ile mücadelede devlete kaynak sağladığım ve işimi yaptığım için evime baskın düzenlendi. Yasadışı hiçbir eyleme karışmadım ve adalete güveniyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan polis baskınında Rodrigues'in evindeki kasada 10 bin Brezilya reali ile 6 bin dolar bulan polis daha sonra Senatör'ün iç çamaşırı içerisinde gizlenmiş 17 bin 900 Brezilya realine (3 bin 200 dolar) ulaşmıştı.

Olay sonrası Devlet Başkanı Bolsonaro ise medyayı, hükümeti yolsuzlukla anmak için olayı haberlere malzeme etmekle suçlamıştı.