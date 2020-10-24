'Venezüella'da İspanya Büyükelçiliği'ne sığınan muhalif lider Lopez Kolombiya'ya kaçtı'

Venezüella'da yayın yapan muhalif El Nacional'in, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 30 Nisan 2019'daki darbe girişiminden önce ev hapsinde bulunan ve darbe girişimine katılan Voluntad Popular Partisi lideri Leopoldo Lopez, bu eylemin başarısız olmasının ardından sığındığı İspanya Büyükelçiliği konutundan Kolombiya'ya gitmek üzere ayrıldı.

Ailesi İspanya'da bulunan Lopez'in 'Kolombiya'ya ulaştığı' iddia edildi.

Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'nun bağlı olduğu Voluntad Popular Partisi'nin lideri olarak görülen Lopez, ev hapsi cezasına rağmen 30 Nisan'da 2019'daki başarısız darbe girişimine katılmıştı.

Kendisini askerlerin serbest bıraktığını iddia eden ve kalkışma sonrası bir süre insanları sokağa çağıran Lopez, darbe girişiminin başarılı olamamasının ardından önce Şili'nin Caracas'taki Büyükelçiliği'ne sığınmış, aynı gece vatandaşlığının da bulunduğu İspanya Büyükelçiliği'ne kaçmıştı.

Lopez, Venezüella'da 2014'te şiddet olaylarına dönüşen ve 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili davada, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 2017'de ev hapsine alınmıştı.