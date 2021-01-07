Bolivya, Sputnik V aşısını tescil etti

RDIF, Bolivya Devlet İlaç ve Sağlık Teknolojileri Ajansı’nın (AGAMED) Rusya’da geliştirilen yeni tip koronavirüs aşısı Sputnik V’yi tescil ettiğini açıkladı. Açıklamada, “Tescil, hızlandırılmış prosedür (emergency use authorization / acil kullanım yetkisi) kapsamında gerçekleştirildi” ifadesine yer verildi.

AGAMED’in, Bolivya’da ek klinik araştırma talep etmeden, Rusya’daki klinik araştırmanın üçüncü aşama sonuçları temelinde aşıya onay verdiği ifade edildi.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının Bolivya’da tescil edilmesinin birçok hayat kurtaracağını ve koronavirüsün yayılmasını önleyeceğini belirterek, “Bolivyalı düzenleyiciler ile ortaklığımıza değer veriyoruz ve aşının en kısa zamanda Latin Amerika ve dünyanın diğer ülkeleri tarafından da hızlandırılmış tescil prosedürü kapsamında onaylanmasını beklemek” açıklamasında bulundu.

Bolivya, Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V aşısından 5.2 milyon doz almak için Rusya ile anlaşma imzalandığını açıklamıştı.