Brezilya'dan Sinovac açıklaması: Etkinlik oranı yüzde 50.38

Reuters'ın haberine göre, Türkiye'nin de satın aldığı Çin menşeli CoronaVac aşısının Brezilya'daki Faz-3 denemelerinde yüzde 50.38 oranında koruma sağladığı bildirildi.

Aşıyı üreten Çin şirketi Sinovac'ın Brezilya'daki ortağı Butantan Enstitüsü'nün medikal direktörü Ricardo Palacios, yeni oranın içinde klinik tedavi ihtiyacı hissetmeyecek derece hafif hastaların veya asemptomatik vakaların da bulunduğunu söyledi.

Daha önce, yüzde 78 koruma sağladığı açıklanmıştı

Butantan Enstitüsü geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada aşının ağır hastalığı yüzde 100, orta ve hafif hastalığı ise yüzde 78 oranında engellediğini açıklamıştı. Fakat uzmanlar bu sonuçların ikincil olduğunu, kamuoyuna açıklanan az sayıda veriye göre aşının koruma oranının en fazla yüzde 63 olarak hesaplandığını öne sürmüştü.

Ensitütü, ülkenin ilaç düzenleme kurulu Anvisa'nın da acil onay için daha fazla veri talep etmesi üzerine bugün yeni bir açıklama yapılacağını duyurmuştu