Brezilya'da 'Öfke Odası': 'Sinirimi başka birinden çıkarmak yerine bir şeyler kırıp dökmeyi tercih ediyorum'

Hayatın getirdiği stres ve sıkıntıyı bir nebze olsun hafifletebilmek için açılan 'öfke odalarının' bir yenisi Brezilya'da faaliyet gösteriyor. Sap Paolo'daki işletme, yaklaşık 5 dolar karşılığında çekiçlerle eski aletleri kırıp öfkeyi dışarı vurmaya olanak tanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halk arasında artan gerginliği fırsata çevirenler de var. Brezilya'da, üzerlerindeki stresi dışa vurmak isteyenler için 'Öfke Odası' açıldı.

Sao Paulo şehrindeki Cidade Tiradentes bölgesinde 1 ay önce Vanderlei Rodrigues tarafından açılan 'Öfke Odası'nda, artık öfkesini içinde tutamayanlar büyük çekiçlerle eski televizyon, bilgisayar, yazıcı ve benzer aletleri paramparça ediyor.

Koruyucu kıyafet ve başlık giyen katılımcılar aynı zamanda kendilerini en çok sinirlendiren ve strese sokan şeyleri ('eski sevgili', 'eski eş', 'yolsuzluk', 'iş' gibi) duvara yazıp hedef alabiliyor.

42 yaşındaki Rodrigues özellikle pandemi nedeniyle vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söyledi. 'Öfke Odası' tecrübesini yaşamanın ücreti de 4.64 dolar.

Reklamcılık sektöründe çalışan ve işe gitmek için saatlerini yollarda harcadığını anlatan 40 yaşındaki Alexandre de Carvalho, pandemi nedeniyle sağlık endişeleri taşıdığını söyleyip "Buraya gelip biraz olsun adrenalin salgılamak harika" dedi.

35 yaşındaki işsiz Luciana Holanda da "Anneliğin, çocukların, işsizliğin üstüme bindirdiği tüm o stres... Birazını dışa vurabiliyor olmak çok güzel. Sinirimi kızlarımdan ya da başka birinden çıkarmak istemiyorum o yüzden bunun yerine bir şeyler kırıp dökmeyi tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.