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    Brezilya - koronavirüs - maske

    Brezilya'da Kovid-19 salgını döneminde dördüncü sağlık bakanı göreve gelecek

    © REUTERS / SERGIO MORAES
    Güney Amerika
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    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir dönemden geçen Brezilya'da, salgın başladığından beri dördüncü sağlık bakanı göreve gelecek.

    Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya'da yayın yapan Foco do Brasil'e yaptığı açıklamada, salgın döneminin üçüncü ve en uzun süreyle sağlık bakanlığı görevini yürüten Eduardo Pazuello'nun yerine bu görevi Brezilya Kardiyoloji Birliği Başkanı Marcelo Queiroga'nın üstleneceğini bildirdi.

    Brezilya Koronavirüs
    © REUTERS / Amanda Perobelli
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    Bolsonaro, Pazuello'nun görevini iyi bir şekilde yerine getirdiğini belirterek, "Queiroga ile görüşmemiz çok iyi geçti, onu birkaç yıldır tanıyorum, yeni tanıştığım birisi değil. Bana göre, Pazuello'nun bugüne kadar yaptıklarını sürdürerek iyi bir iş çıkaracak tüm donanıma sahip" ifadelerini kullandı.

    Queiroga'nın bakanlık görevinin gün içinde resmi gazetede yayımlanması ve birkaç hafta içinde resmi olarak görevi teslim alması bekleniyor.

    Salgın döneminde göreve gelen dördüncü sağlık bakanı

    Marcelo Queiroga, bakanlık görevini devralmasıyla, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından ülkede bir yıldan kısa bir süre içinde göreve gelen dördüncü sağlık bakanı olacak.

    Eski Brezilya Sağlık Bakanı Henrique Mandetta, salgına karşı tutumu nedeniyle Bolsonaro ile anlaşamadığı için 16 Nisan 2020'de görevinden alınmış, onun yerine bakanlık görevine getirilen Nelson Teich de görevde bir ayını tamamlamadan 15 Mayıs 2020'de istifa etmişti.

    Her iki bakan da Bolsonaro'nun salgının boyutunu küçümseyen ve karantina tedbirlerine karşı tavır alan tutumu nedeniyle devlet başkanı ile anlaşmazlığa düşmüştü.

    Teich'in istifasıyla, önce vekaleten sağlık bakanlığı görevine getirilen Pazuello, 17 Eylül 2020'de resmi olarak sağlık bakanlığı görevini üstlenmişti.

    Sağlık alanında deneyimi bulunmayan asker kökenli Pazuello, salgının en çok etkilediği ülkelerden Brezilya'da, bu dönemde en uzun süre görevde kalan sağlık bakanı olmuştu.

    'Biri emir verir, diğeri itaat eder'

    Bolsonaro'nın koronavirüs sürecindeki 3. bakanı olan ve Pesadello (Kabus) takma adını alan Pazuello, sağlık bakanlığında karar verenin kendisi değil Bolsonaro olduğunu açıkça belirtmişti. Geçen Ekim ayında Bolsonaro'nun Çin yapımı CoronaVac aşısını satın alma girişimini reddetmesinin ardından, olayla ilgili olarak "Basit: biri emir verir, diğeri itaat eder" demişti.

    Son bir haftada günlük ortalama 1800 Kovid-19 kaynaklı ölümün ve 66 binden fazla yeni vakanın görüldüğü Brezilya, salgın nedeniyle zor günlerden geçiyor.

    Nüfusu 210 milyonu aşan ülkede bugüne kadar 279 bin 286 kişinin ölümüne sebep olan virüs, 11 milyon 519 bin 609 kişide görüldü.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre Brezilya, ABD'den sonra salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

    Etiketler:
    Brezilya, Sağlık Bakanlığı, Kovid-19, Koronavirüs
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