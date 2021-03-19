Bolsonaro: Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor

Dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkede kendisine yönelik bir 'savaş' başlatıldığını ifade ederek, "Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor" dedi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ülkede kendisine yönelik bir 'savaş' başlatıldığını ifade ederek, "Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor" dedi.

'Bana koronavirüsle mücadelenin işe yaradığı bir ülke gösterin'

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınında en fazla can kayıplarının yaşandığı ülkelerin başında gelen Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgınla ilgili tartışma yaratan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Ülkede, 2021’in ilk gününden 18 Mart’a kadar 92 bin 53 kişi. Günde ortalama 2 bin kişinin koronavirüse yenil düştüğü ülkede, aktif vaka sayısı 1 milyon 160 bini, salgının başından bu yana toplam can kaybı ise 287 bini geçti. Bolsonaro, ülkede kendisine karşı bir ‘savaş’ başlatıldığını ifade ederek, "Burada başkana karşı bir savaş başlatıldı. Sanki ölümler sadece koronavirüs yüzünden oluyor" dedi.

Bolsonaro, ülke çapında hastanelerin doluluk oranının yüzde 90’a çıktığını ifade ederek, bu doluluk oranının ne kadarının koronavirüsten olduğunu saptamaya çalıştıklarını belirtti. "Elbette her ölüme üzülüyoruz" diyen Bolsonaro, "Neden karantina diye bir şey var? Çözüm istiyoruz. Nüfusun işsizlikten muzdarip olduğunu görüyorsunuz. Bana koronavirüsle mücadelenin işe yaradığı bir ülke gösterin" dedi.

Eski lider Silva: Brezilya'da kontrol kalmadı

Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Jair Bolsonaro hükümetinin salgınla mücadele politikalarını eleştirerek, "Brezilya’da kontrol kalmadı" ifadelerini kullandı. Öte yandan ülkedeki birçok belediye başkanı, Bolsonaro’nun salgını yönetiş biçiminden memnun olmadıklarını açıkladı. Brezilya Ulusal Belediye Başkanları Cephesi (FNP), Bolsonaro’ya yazdıkları açık mektupta, acil eyleme geçilmesi çağrısı yaptı.

Mektupta, "İnsanların, Brezilya vatandaşlarının, böylesine umutsuz ölümlere sürüklenmesi mantıksızdır" denildi.