Bolsonaro: Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ülkede kendisine yönelik bir 'savaş' başlatıldığını ifade ederek, "Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor" dedi.
'Bana koronavirüsle mücadelenin işe yaradığı bir ülke gösterin'
Bolsonaro, ülke çapında hastanelerin doluluk oranının yüzde 90’a çıktığını ifade ederek, bu doluluk oranının ne kadarının koronavirüsten olduğunu saptamaya çalıştıklarını belirtti. "Elbette her ölüme üzülüyoruz" diyen Bolsonaro, "Neden karantina diye bir şey var? Çözüm istiyoruz. Nüfusun işsizlikten muzdarip olduğunu görüyorsunuz. Bana koronavirüsle mücadelenin işe yaradığı bir ülke gösterin" dedi.
Eski lider Silva: Brezilya'da kontrol kalmadı
Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Jair Bolsonaro hükümetinin salgınla mücadele politikalarını eleştirerek, "Brezilya’da kontrol kalmadı" ifadelerini kullandı. Öte yandan ülkedeki birçok belediye başkanı, Bolsonaro’nun salgını yönetiş biçiminden memnun olmadıklarını açıkladı. Brezilya Ulusal Belediye Başkanları Cephesi (FNP), Bolsonaro’ya yazdıkları açık mektupta, acil eyleme geçilmesi çağrısı yaptı.
Mektupta, "İnsanların, Brezilya vatandaşlarının, böylesine umutsuz ölümlere sürüklenmesi mantıksızdır" denildi.
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