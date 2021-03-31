Brezilya'da Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları görevden alındı

Brezilya'da sürpriz şekilde dün akşam saatlerinde Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tarafından devletin üst kademesinde kabine değişikliği yaşandı. Dışişleri, Adalet ve Savunma Bakanı ile beraber toplamda 6 bakanın görevine son verildi.
1985'ten bu yana ilk
Savunma Bakanlığı, yeni kuvvet komutanlarının kim olacağını ise henüz açıklanmazken, 1985 yılından bu yana ilk kez 3 komutan görev süreleri dolmadan değiştirildi.
Bolsonaro, erken saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Pazartesi günü 6 bakanlıkta değişikliğe gittik, ilgili atamalar resmi gazetede yayınlanacak" ifadelerini kullanmıştı. Ocak 2019'da göreve başlayan Bolsonaro, bugüne kadar kabinesinde en geniş kapsamlı değişikliği gerçekleştirmiş oldu.
Darbe iddiaları gündeme geldi
Sosyal medya kullanıcıları ise, Bolsonaro'nun kabine ve kuvvet komutanlarında değişikliğe gitmesi nedeni ile darbe iddiaları de gündeme getirdi.
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