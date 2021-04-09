Kolombiya'da Kovid-19'a karşı ikinci kez galip gelen 104 yaşındaki kadın taburcu oldu

Kolombiya’da koronavirüsü karşı ikinci kez galip gelen 104 yaşındaki Carmen Hernandez, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Tunja şehrinde yaşayan Carmen Hernandez adlı 104 yaşındaki kadın, koronavirüsü ikinci defa yendi.

A 104-year-old woman was discharged from a hospital in Tunja, Colombia, after she recovered from COVID-19 again. Carmen Hernandez received her first dose of the Sinovac coronavirus vaccine in February, and then tested positive for COVID-19 for a second time in March pic.twitter.com/bOEvPzw7qn — Reuters (@Reuters) April 8, 2021

​Hernandez'in ilk olarak 2020 Haziran’da koronavirüse yakalandığı ve bir bakım evinde tedavi gördüğü ifade edildi.

Aylar sonra vücudunda ikinci kez koronavirüs tespit edilen Hernandez, San Rafael De Tunja Üniversite Hastanesi’nde 21 gün tedavi altına alındı.

Tedavi süreci biten ve koronavirüse karşı ikinci kez galip gelen Hernandez, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.