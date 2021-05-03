Venezüella’ya bir Sputnik V aşısı sevkiyatı daha

Maduro, “Sağlık Bakanı (Carlos Alvarado) Sputnik V aşısının yeni dozlarını teslim almak için Maiquetia’daydı (Uluslararası Havalimanı)” dedi.

Venezüella’ya böylelikle dün şubat ayından beri beşinci kez Sputnik V aşısı sevkiyatı yapılmış oldu.

Alvadaro’ya göre ülkede Sputnik V aşısından kaynaklı bir yan etkiye rastlanmadı.