Brezilya’da anaokuluna palalı saldırı: 4 ölü

Suspeito de matar 3 crianças e uma professora no ataque a uma escola infantil de Saudades, no Oeste de Santa Catarina, foi detido na manhã de hoje (4). Segundo a policia, o jovem de 18 anos entrou na escola que tem crianças de 6 meses a 2 anos e com um facão atingiu as vítimas. pic.twitter.com/ZjXB9bshEt