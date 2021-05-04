Brezilya’da anaokuluna palalı saldırı: 4 ölü

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinde bulunan bir anaokuluna kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen palalı saldırıda 3’ü çocuk 1’i öğretmen 4 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya’nın Santa Catarina eyaletinin başkenti Florianopolis’e 600 kilometre uzaklıktaki Saudades kasabasında bulunan bir anaokuluna kimliği belirsiz bir kişi tarafından palalı saldırı düzenlendi.

Suspeito de matar 3 crianças e uma professora no ataque a uma escola infantil de Saudades, no Oeste de Santa Catarina, foi detido na manhã de hoje (4). Segundo a policia, o jovem de 18 anos entrou na escola que tem crianças de 6 meses a 2 anos e com um facão atingiu as vítimas. pic.twitter.com/ZjXB9bshEt — Rede Brasil Amazônia (@RBATVBelem) May 4, 2021

​Santa Catarina Eyaleti Eğitim Bakanı Gisela Herman olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda 3’ü çocuk 1’i öğretmen toplam 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Bölge polis sözcüsü Ricardo Newton Casagrande ise, saldırganın kasabın merkezinde bulunan anaokuluna girdiğini ve okuldaki çocuk ve öğretmenlere pala ile saldırdığını belirterek, hayatını kaybedenler ve saldırgan hakkında bilgi paylaşmadı.

Yerel basında yer alan haberlerde, anaokulunda 6 aydan 3 yaşa kadar olan çocukların bulunduğu ifade edildi.