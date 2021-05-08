Brezilyalı Uniao Quimica şirketi, Sputnik V'nin üretimi için Sağlık Düzenleme Kurumu'nun onayını beklemeyecek

Brezilya parlamentosunda yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarının ele alındığı oturumda konuşan Uniao Quimica Genel Müdürü Fernando Marques, "Önümüzdeki hafta Moskova'dan gelecek bir parti aktif bileşeni teslim alacağız ve Guarulhos'taki fabrikada aşıyı şişelemeye başlayacağız. Bileşenleri alır almaz üretime başlayacağız ve ülkemizde kullanılabilmesi için aşının tescil edilmesini bekleyeceğiz" dedi.

Brezilya'da aktif bileşen üretiminin, aşıyı geliştiren Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin raporu alındıktan sonra başlamasının planlandığını kaydeden Marques, "Mayıs ayı sonunda, üretim hacimlerini artıracak ekipmanları teslim alacağız" diye ekledi.

Uniao Quimica şirketi, ocak ortasında Sputnik V aşısı için acil kullanım izni başvurusu yapmıştı.