Ekvador: Sputnik V aşısının tedariki için Rusya ile sözleşme imzalayacağız

Ekvador Devlet Başkanı Lasso, Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin tedariki için Rusya ile sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının tedariki için Moskova ile sözleşme imzalayacaklarını belirtti.

Lasso, Twitter’den yaptığı açıklamada, "Aşılama önceliğimizdir. Aşılama planımızı uygulayabilmek için Rusya ile Sputnik V aşısının tedariki konusunda anlaşma imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

Lasso, ayrıca Rus tarafına bu konuyu görüşmeye hazır oldukları için teşekkür etti.

La vacunación es prioridad. Vamos a firmar un acuerdo de provisión de vacunas Sputnik V con Rusia para fortalecer nuestro plan. Agradecemos a las autoridades rusas por su disposición y apertura.



Este es un gran encuentro por la salud y la reactivación del Ecuador. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 12, 2021

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