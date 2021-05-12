San Marino, Sputnik V ile aşı turizmine geçmeyi planlıyor

San Marino Turizm Bakanı Federico Redini Amati’nin açıklamasına göre, 17 Mayıs itibarıyla Sputnik V ile aşısını yaptırmak isteyen turistler için bir kampanya başlatılması planlanıyor.

Basın toplantısında konuşan Amati, “Sputnik V aşısı sayesinde aşı turizmi kampanyası başlatabiliriz. San Marino’da yaşamayan, İtalya’da ikamet etmeyen kişilerin Sputnik V aşısını yaptırma olasılığı var. Bu yönde 17 Mayıs itibarıyla başlatmayı planladığımız bir kampanya mevcut” dedi.

Amati, San Marino’ya gelmelerinin ardından turistlerin en fazla 28 gün içinde ikinci dozu da yaptırabileceğini ve birinci dozun ilk hafta vurulması gerektiğini kaydetti.

Amati, şu anda San Marino’da koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılmış olan kişi bulunmadığını ifade etti.

Bununla birlikte Sputnik V’nin Twitter hesabından yapılan açıklamasında “Sputnik V ile büyük başarı elde eden San Marino, kapılarını aşı turizmi için açıyor. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu bu amaçla ek sevkiyat gerçekleştirecek” ifadeleri kullanıldı.

It's time to enjoy one of the most picturesque countries of Europe AND get the jab!#SanMarino's opening doors to vaccine tourism following its ground-breaking success with #SputnikV. RDIF will supply extra vaccine doses for this purpose. pic.twitter.com/8WmSKEN6A8 — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 12, 2021

San Marino, Sputnik V aşısını şubatta tescil etmişti.