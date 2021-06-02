Aşırı sağcı Brezilya lideri, günde 78 bin Kovid vakasına rağmen Copa America'ya evsahipliği yapmakta kararlı

Brezilya'nın kendi varyantları eşliğinde koronavirüsün yeni dalgasıyla boğuşmasına rağmen, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro 13 Haziran'da başlayacak Copa America'ya evsahipliği yapmak istediklerini teyit etti.

Brezilya, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüsü ciddiye almayan politikaları yüzünden ufukta pandeminin sonunu görememesine rağmen, 11 gün sonra Copa America'ya evsahipliği yapmaya hazırlanıyor. Brezilya Spor Sponsorluğu Duyuru Töreni'nde konuşan aşırı sağcı lider, "Federal hükümetin üstüne düştüğü kadarıyla, Copa America, Brezilya'da yapılacaktır. Pandeminin başından beri söylediğim gibi, ölümlere esef ediyorum, ama yaşamaya devam etmek zorundayız" dedi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), bu haftanın başında yaptığı açıklamada, turnuvayı Arjantin'den Brezilya'ya taşımak istediğini belirtip 'ülkesinin kapılarını açtığı için' Bolsonaro'ya teşekkür etmişti.

CONMEBOL turnuvayı neden Arjantin'den taşımak istediğini belirtmedi.

Kovid-19 vaka sayısında yeniden artış yaşayan Arjantin'de son 24 saatte 35 bin 355 yeni vaka ve 640 ölüm kaydedildi.

Brezilya'da ise son 24 saatte 77 bin 898 yeni vaka ve 2346 ölüm bildirildi. Kovid-19'a geçen ay 56 bin kurban veren Brezilya, toplam 465 binden fazla kurbanla ABD'den sonra en yüksek ölüm sayısına sahip.

"Brezilya Futbol Federasyonu Arjantin'in Copa America'ya evsahipliği yapamayacağını bildirip Brezilya'nın üstlenip üstlenemeyeceğini bana sordu. İlk cevabım, 'ilkesel olarak evet' oldu" diyen Bolsonaro, bu kararının kabine tarafından oybirliğiyle onaylandığını söyledi. Halihazırda başka spor organizasyonlarının da belli sağlık önlemleri eşliğinde Brezilya'da düzenlenmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Federal hükümete kıyasla koronavirüsle daha ciddi mücadele yöneten ve bu yüzden Bolsonaro tarafından eleştirilen ya da engellenen yerel yönetimlerin çoğu ise bu karara tepki gösterdi.

Bolsonaro hükümetinin pandemiyle mücadelesini soruşturan parlamento komisyonunun salı günkü oturumunda konuşan raportör Renan Calheiros, "Pandemi en kötü vaziyetteyken, mezarlıklar ve yoğun bakımlar her zamakinden çok dolup taşarken, federal hükümetin Copa America'ya evsahipliği yapmak istemesi inanılmaz. Üstelik üçüncü dalganın eli kulağında" tepkisini gösterdi.