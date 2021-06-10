Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'in yanlış okuduğu şiir Brezilyalıları kızdırdı

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'in bir şiiri karıştırıp, "Meksikalılar yerlilerden, Brezilyalılar ormandan geliyor ama biz Arjantinliler gemilerden geliyoruz, Avrupa'dan gelen gemilerden" şeklinde okuması Brezilyalıların tepkisine neden oldu.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, resmi ziyaret için Arjantin'de bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile İspanyol iş adamlarının katıldığı bir etkinlikte, Nobel ödüllü Meksikalı şair Octavio Paz'ın bir şiirini yanlış okudu. Brezilyalıların tepkisine neden olan hata nedeniyle Fernandez, sosyal medya hesabından özür diledi.

Konuşmasında kendisini 'Avrupa yanlısı' olarak niteleyen Fernandez, "Octavio Paz, şöyle yazmıştı: 'Meksikalılar yerlilerden, Brezilyalılar ormandan geldi ama biz Arjantinliler gemilerden geldik.' Avrupa'dan gelen gemilerdi ve bu şekilde toplumumuzu inşa ettik" dedi.

Fernandez'in işaret ettiği kısım, 1990 Nobel Edebiyat ödülüne layık görülen Paz'ın şiirinde, "Meksikalılar Azteklerden, Perulular yerlilerden geliyor ve Arjantinliler de gemilerden" şeklinde geçiyor.

Fuerte repercusión en medios de Brasil y México tras polémica cita de Alberto Fernández https://t.co/oGizeGeBRN — Alberto Ravell (@AlbertoRavell) June 10, 2021

Arjantin Devlet Başkanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 20. yüzyılda ülkesine yapılan göçü hatırlatarak, "Kimseyi incitmek istemedim, yine de her kim kırıldıysa şimdiden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

'Batan gemi Arjantin'in gemisidir'

Fernandez'in hatasına sosyal medya kullanıcılarından, siyasilere kadar birçok Meksikalı, Arjantinli ve Brezilyalı tepki gösterdi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Twitter hesabından yerli halk ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Orman!" yorumunu yaptı.

Jair Bolsonaro'nun oğlu milletvekili Eduardo Bolsonaro da "Arjantin Devlet Başkanı, kendi halkının gemilerle Avrupa'dan, Brezilyalıların da ormandan geldiğini söyledi. Brezilyayı oluşturan yerlilere ve Afrikalılara karşı ırkçı olduğunu söylemeyecek misiniz? Ancak ben şunu diyorum: batan gemi, Arjantin'in gemisidir" ifadelerine yer verdi.

🇦🇷 Presidente da Argentina Alberto Fernández afirmou que enquanto seu povo veio de barcos da Europa, "brasileiros vieram da selva".



Não dirão que foi RACISTA contra indígenas e africanos que formaram o Brasil?



Porém, afirmo: o barco que está afundando é o da Argentina. pic.twitter.com/XIjbQrvLmd — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) June 9, 2021

Öte yandan, Fernandez'in sözlerinin, rock tarzı müzik yapan Littio Nebbia'nın 'Gemilerden geldik' şarkısının sözleriyle uyuşması ve müzikle ilgilendiği bilinen Fernandez'in Nebbia ile uzun yıllardır tanışıklığı dikkati çekti.

Fernandez, 23 Nisan'da yaptığı bir konuşmasında da Nebbia'nın farklı bir şarkısından alıntı yapmıştı.