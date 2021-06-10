İspanya Başbakanı'ndan Sputnik V ile aşılananların AB'ye girmesine izin verilmesi çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, EMA tarafından henüz onaylanmamış olan Sputnik V ve diğer aşılarla aşılanmış başta Güney Amerika ülkeleri vatandaşları olmak üzere, yabancı ülke vatandaşlarının AB ülkelerine giriş yapma imkanına sahip olmaları gerektiğini ifade etti.

Sanchez, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile Buenos Aires'te bir görüşme gerçekleştirdi.

Sanchez, düzenlenen ortak basın toplantısında, 'Sputnik V ile aşılanan Arjantinlilerin İspanya’ya girişine izin verilip verilmeyeceği' sorusuna şu yanıtı verdi: "AB'de bu konuyu tartışıyoruz, sağduyulu hareket etmemiz gerekiyor. Bunlar, AB'de tanınmayan aşılar olsa bile, açıkçası bunların aşı olduğunu söyleme cesareti gösteriyorum ve bu nedenle, kıtalar arası veya Avrupa’ya olan seyahatler önünde engel teşkil etmemeleri gerektiğini düşünüyorum."

İspanya, 7 Haziran'dan itibaren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve EMA tarafından tanınan aşılarla aşılanan tüm ülkelerden turist almaya başlamıştı.

Rusya'da geliştirilen aşılarla aşılanan Rus vatandaşları, bu aşılar henüz DSÖ ve EMA tarafından onaylanmadığı için turist vizesi ile İspanya'ya giriş yapamıyor.