Arjantin’de Kovid-19 bağlantılı ilk kara mantar vakası açıklandı

Arjantin Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan taburcu olan bir kişinin ‘kara mantar’ olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını doğruladı. Kara mantar vakasının, Arjantin'de ilk vaka olduğu belirtildi.

Arjantin Ulusal Sağlık Bakanlığı, Formosa eyaletinde Kovid-19 olan bir hastanın daha sonra ‘kara mantar’ olarak bilinen mukormikoz hastalığına yakalandığını teyit etti.

Bakanlık açıklamasında, 47 yaşındaki kadının Kovid-19 tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sonrasında hastada 11 Mayıs’ta kara mantar belirtilerinin başladığı açıklandı.

İlk vakanın, Kovid-19 olmadan önce yüksek tansiyon ile tip 2 diyabet hastası olduğu bildirildi.

Damak yaraları sonrası doktora başvurdu

Arjantin Sağlık Bakanlığı, ilk kara mantar vakasının Kovid-19'dan taburcu olduktan sonra baş ağrısı, duyu bozukluğu ve damak yaraları sebebiyle kulak burun boğaz kliğine başvurduğunu açıkladı.

9 Haziran tarihinde hastadan numune alındığı ve 12 Haziran’da kara mantar tanısının konularak hastanın izole bir şekilde tedavi altına alındığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, Buenos Aires eyaletinde vefat etmiş bir kişide Kovid-19 ile ilişkili başka bir olası mukormikoz vakasının incelendiğini açıkladı.

Öte yandan bakanlık, mukormikozun genel popülasyonda çok nadir görüldüğünü ve ölüm oranının yüzde 40 ila 80 oranında olduğunu belirtti.

Kovid-19 ile ilişkisini açıklayan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tedavisi sonrasında zayıflayan bağışıklık sisteminin fırsatçı bakteri ve mantarlara ortam sağladığını ve erken tanı koymanın tedaviyi olumlu yönde hızlandırdığını belirtti.