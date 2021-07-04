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    Brezilya'nın en büyük şehri Sao Paulo'da aşı alımı yolsuzluğuna karışan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun azli için protesto

    Aşı alımında yolsuzlukla suçlanan Bolsonaro'ya karşı Brezilya'da yeni protesto dalgası: İnsanlar kârdan üstündür

    © REUTERS / MARIANA GREIF
    Güney Amerika
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (879)
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    Hem Brezilya hem de yurtdışında 300'den fazla kentte düzenlenen protestolarda 'İnsanlar kârdan üstündür', 'Hayat, ekmek, aşı ve eğitim', 'Defol Bolsonaro' yazılı pankartlar dikkat çekti. Yeni protesto dalgası, aşı alımında yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgili devlet başkanı ve diğer üst düzey yetkililere soruşturma açılmasının ardından geldi.

    Koronavirüsü önemsemeyerek halklarına pandemide ağır bedel ödeten popülist sağcı liderler arasında yer alan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı yeni protesto dalgasında en büyük şehir Sao Paulo başta olmak üzere ülke çapında on binlerce kişi sokaklara döküldü. 

    Dün hem Brezilya hem de yurtdışında 300'den fazla kentte düzenlenen protestolarda 'İnsanlar kârdan üstündür', 'Hayat, ekmek, aşı ve eğitim', Brezilya Devlet Başkanı'nın azledilmesi talebine atıfla 'Defol Bolsonaro', 'Yeter', 'Sorumlu ya da işe yaramaz' yazılı pankartlar dikkat çekti.

    Yeni protesto dalgası, Brezilya Başsavcılığı'nın talebi üzerine Yüksek Mahkeme'nin (STF) Covaxin aşısının satın alınması anlaşmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgili Bolsonaro ve diğer üst düzey yetkililere soruşturma açılmasına izin vermesinin ardından geldi.

    Ruptly'nin yayımladığı videoda protestoculardan biri "İnsanlarımız, Amazon yağmur ormanlarımız şirketlerin çıkarlarına uğruna, hiçbir şeye erişimi olmayan yoksulları umursamayan elitlerin çıkarları uğruna katledildi" derken, diğerleri, aşı anlaşmaları dahil yolsuzluk iddiaları karşısında öfkelerini dile getirirken Bolsonaro'yu yolsuzlukla suçladı.

    Brezilya'da aşılamanın yavaş ilerlemesinin üstüne Hindistan'dan milyonlarca doz aşı alımında yolsuzluk ve yüksek fiyatlandırma yapıldığına dair kanıtlar ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili, Bolsonaro'nun 3 ay önce üst düzey yetkililerin Hindistan yapımı Covaxin aşısının çok yüksek fiyattan satın almak için rüşvet almayı kabul ettikleri konusunda uyarıldığında harekete geçmediğini ihbar etti. 

    'Brezilyalı Trump' lakabıyla anılan ve esin perisi gibi 'seçimi kaybederse hile suçlamasında bulunacağını ve iktidardan gitmeyeceğini' söyleyen Bolsonaro ise görevini kötüye kullandığı suçlamalarını reddedip hakkında azil davası başlatılması için muhalefetin suçlamaları uydurduğunu öne sürdü.

    Devlet Başkanı ve diğer üst düzey yetkililer, yanlış bir şey yapmadıklarını, bunun sözleşmede herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını beyan eden sağlık bakanını ilgilendiren bir mesele olduğu iddiasına. Brezilya'da pandemi döneminin dördüncü Sağlık Bakanı Dr. Marcelo Queiroga, soruşturma sonuçlanana dek görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamındaki 14 isim arasında Bolsonaro ve Queiroga'nın yanısıra eski Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello ve eski Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo da var. 

    Dünya'nın akciğerleri olarak bilinen Amazon ormanları hem ağaç kesimleri hem de kasıtlı çıkarılan ve müdahale edilmeyen yangınlarla yok olurken, Bolsonaro ile hükümeti yasadışı ormansızlaştırma ve diğer yıkıcı faaliyetlerde bulunmakla suçlanıyor. Suçlamaların artması karşısında geçen ay Bolsonaro'nun emriyle yasadışı ağaç kesimindeki artışla mücadele göreviyle askerler yağmur ormanlarına konuşlandırıldı.

    Viyana, Berlin, Amsterdam, Paris gibi Avrupa kentlerinde Bolsonaro karşıtı protestolar düzenlendi. Fransa Bisiklet Turu'nun dün Alpler'den geçen 8. etabında yola 'Defol Bolsonaro' yazıldığı, yarışı televizyondan izleyen milyonlarca kişi tarafından fark edildi.

    Koronavirüsün en ağır vurduğu ülkelerden biri olan Brezilya'da toplam 18 milyon 742 bin 25 vaka, toplam 523 bin 699 ölüm kaydedildi. Brezilya, ABD'den sonra koronavirüse en çok kurban veren ikinci ülke. Buna rağmen yetişkin nüfusun sadece yüzde 11'i iki doz aşı oldu.

    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (879)
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