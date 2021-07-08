Bolsonaro, mevcut oylama sistemi altında 2022 seçimlerini kabul etmeyebileceğini açıkladı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, oyları kaydetmek için bilgisayarların kullanıldığı oylama sisteminin basılı oy pusulaları ile değiştirilmedikçe gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu kabul etmeyebileceğini söyledi.

Bolsonaro,"Bu yöntem devam ederse, sorunları olacak. Çünkü sonucu kabul etmeyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Bolsonaro'nun açıklamaları, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmediği yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

Bolsonaro, Trump'ın geçen yılki seçim kaybetmesinin ardından hile yapıldığını söylemişti ve Kongre Binası baskınını da desteklediğini açıklamıştı.

'Mevcut sistemin seçmen sahtekarlığına açık olduğunu' söyleyen Bolsonaro, geçen hafta yaptığı açıklamada seçimlerde herhangi sahtekarlık olması durumunda başkanlığı devretmeyeceğini açıklamıştı.