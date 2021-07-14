Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

CNN Brezilya, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

İsmi açıklanmayan bir kaynak ise, Reuters'e yaptığı açıklamada, haberi doğrularken, Bolsonaro'nun sabah saatlerinde başkent Brasilia'daki askeri bir hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yerel haber sitesi Globo'ya göre, Bolsonaro, karın ağrısı hissetmesinin ardından belirtilmeyen birkaç test yaptırmak için hastaneye götürüldü.

Bolsonaro'nun 2018 başkanlık kampanyası sırasında bıçaklanmış ve bağırsaklarından ağır yaralanmıştı.