Arjantin'den kendini iki biyolojik cinsiyetten biri içinde sınıflandırmayan kişilere özel kimlik kartı

Solcu Devlet Başkanı Fernandez, kendini iki biyolojik cinsiyetten biri içinde sınıflandırmayan (nonbinary) kişiler için cinsiyet bölümünde X yazan yeni kimlik kartı çıkaracaklarını duyurdu.

Latin Amerika'nın Papa Francis'i çıkarmış, muhafazakar Katolik damarı güçlü atan ülkesi Arjantin, eşcinsel evlilikleri onaylaması ve kürtajı yasalaştırmasının ardından bir adım daha attı. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Angel Fernandez, kendini belirli bir cinsiyet içerisinde sınıflandırmayan (nonbinary) kişiler için ulusal kimlik belgesinde yeniliğe gideceklerini açıkladı.

Nonbinary cinsiyet kimliği hakkı için

Başkent Buenos Aires'deki başkanlık sarayı Casa Rosada'da basın toplantısı düzenleyen solcu lider, kimlik kartı değişikliğiyle kendilerini salt kadın ya da erkek olarak değil, ikisinin arasında ya da ikisinin dışında tanımlayan kişiler için 'cinsiyet kimliği hakkını garanti etmek istediklerini' söyledi.

Aralık 2019'daki başkanlık yemin törenine gökkuşağı bayrağı mendil olarak takan LGBT üyesi oğluyla katılmış olan Fernandez, "Erkek ve kadının yanısıra saygı gösterilmesi gereken başka kimlikler de var" dedi.

Cinsiyet kısmına 'X' terimi yeniliği

Fernandez'in kendini belirli bir cinsiyet içerisinde sınıflandırmayan kişiler için Arjantin kimlikleri ve pasaportlarında cinsiyet kısmına 'X' terimi yeniliği getirileceğini duyurmasına koşut, devlet başkanı, bakanlar ve LGBT üyeleri sarayda X şekli oluşturarak poz verdi.

'Devlete ne?'

'Sevmenin, sevilmenin ve mutlu olmanın binlerce yolu olduğunu' dile getiren Arjantin Devlet Başkanı, cinsiyet kimliği ile cinsel yönelimin iki ayrı mesele olmasına karşın, "Devletin vatandaşlarının cinsel yönelimini bilmesinin ne önemi var" diye konuştu.

Basın toplantısı, Fernandez, Kadın, Cinsiyet, Çeşitlilik Bakanı Elizabeth Gómez Alcorta ve İçişleri Bakanı Eduardo De Pedro'nun belirli bir cinsiyet sınıflandırması yapmayan ilk üç kimliği dağıtmasına da sahne oldu.

Gómez Alcorta, cinsiyet sınıflandırması yapmayan kimlik uygulamasının 'hem daha eşitlikçi hem de daha kapsayıcı toplum inşa etme çabasının bir parçası olduğunu' söyledi.

Latin Amerika'da ilk ülke

Başkanlık sarayının yayımladığı açıklamaya göre, Arjantin kimlik kartının cinsiyet kısmında farklı bir seçeneğe izin veren ilk Latin Amerika ülkesi oldu. Açıklamada bu yeni adımın Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi diğer ülkelerdeki kimlik belgelerinde yapılan değişikliklerle uyumlu olduğu belirtildi. Son dönemde ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da pasaportlara ikili olmayan cinsiyet seçeneği eklemek için çalıştıkları açıklaması gelmişti.

Arjantin vatandaşları, doğum belgelerini ve mevcut kimlik kartlarını beraberlerinde getirerek herhangi bir nüfus dairesinde kimliklerini değiştirebilecek. Arjantin'de ikamet eden yabancılar da kimliklerini Ulusal Göç Dairesi'nde değiştirebilecek.