Burger King Brezilya, 'Dogpper' köpek maması ödemelerinde Dogecoin'i kabul edecek

Burger King Brezilya, fast-food zincirinin köpekler için atıştırmalık ürünü olan 'Dogpper' alımlarında ödeme yöntemi olarak Dogecoin'i kabul edeceğini duyurdu.

Burger King Brezilya, kripto para birimlerinin gündelik hayatta kullanımını sağlayacak bir adım attı.

Tá sem Reais? Compra com DOGE! É o Burger King revolucionando as galáxias mais uma vez! Estamos aceitando a crypto mais querida por todos, DOGECOIN como pagamento para o DOGPPER®. 🐶🦴 A compra é fácil, vai lá no site>> https://t.co/7b3TBGdPTO. pic.twitter.com/4wP4Rn30pr — Burger King Brasil (@BurgerKingBR) July 27, 2021

​Firmanın aldığı karara göre Dogecoin, Burger King markasının kendi ürünü olan 'Dogpper' köpek mamalarının ödemelerinde kullanılabilecek.

Resmi web sitesindeki duyuruya göre şirket, 26 Temmuz'dan beri aktif olan hizmet için klullanıcıların bölgelerindeki teslimatın uygunluğunu kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

Burger King'in Whopper menüsünde bulunanmal oluyor. Şirket, 'stoklar nedenleriyle' sipariş başına en fazla beş birim satın alınmasını öneriyor.

Şirket, ürünü ilk kez 2019 yılında Arjantin'de piyasaya sürmüştü. Böylelikle müşteriler, Whopper teslimatlarını aldıklarında köpekleriyle mamaları paylaşmaya başlamışlardı.

Brezilya'da ise Burger King, ürünü ülkede tanıtmak için temmuz ayı başında bir reklam yayınlamıştı.