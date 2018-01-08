Kayıt
16:23 08 Ocak 2018
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Suudi F-15'ler Kral Faysal Hava Akademisi Kral Salman Hava Üssü Riyad

    Husiler: Sana'da Suudi savaş uçağı düşürdük

    © AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE
    Haberler
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Yemen'de Şii Husiler başkent Sana'da bir Suudi savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu. Riyad'a göreyse F-15 teknik arıza sebebiyle düştü.

    Riyad
    © REUTERS/ Faisal Al Nasser
    Husiler Riyad'daki Kraliyet Sarayı'na balistik füze fırlattı
    Yemen'e Şii Husilerin yönetimi ele geçirdiği Mart 2015'ten beri saldırı düzenleyen Suudi Arabistan, dün Yemen başkenti Sana üzerinde bir savaş uçağını kaybetti. Şii Husi milisleri, Suudilerin F-15 savaş uçağını karadan havaya füzeyle vurduklarını duyurdu. Suudi liderliğindeki koalisyon ise F-15'in teknik arıza sebebiyle düştüğünü savundu.

    24 SAAT İÇİNDE İKİNCİ KEZ

    Bir gün öncesinde de Yemen'in Sada vilayetinde, Suudi öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının teknik arızadan dolayı düştüğü, 2 pilotun sağ kurtulduğu açıklandı. Husiler ise uçağı kendi hava savunma sistemlerinin düşürdüğünü duyurdu.

    Patriot füzeleri
    © AFP 2017/ BULENT KILIC
    ABD’li uzmandan itiraf: Patriot'lar elek gibi
    FÜZE SALDIRILARI KORKUTUYOR

    Koalisyonun dur duraksız saldırılarına karşı yanıt vermeye geçen Husiler, son dönemde doğrudan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alıyor. Bu hedef alma, Husilerin 19 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kraliyet Sarayı'na balistik füze fırlatmasıyla tavan yaptı. Kasımda Riyad havaalanına füze yollamaları da Suudilerin İran'a yönelik 'savaş ilanı' söylemine yol açmıştı. Bugüne dek Suudi hava savunma sistemlerinin Yemen'den fırlatılan füzeleri havada imha ettiği açıklandı.

    Husiler, 3 Aralık'ta da BAE'de yapımı devam eden Baraka nükleer santraline kruz füzesi fırlattığını duyurdu. BAE ise bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını savundu.

    Riyad, Yemen saldırısını 21 Aralık 2017'de 1000. gününü doldurmasına rağmen hala devam ettiriyor. Direnen Husiler ise Suudileri korkutan füzelerin maketleriyle mizansen de yapıyor.
    © REUTERS/ Mohamed al-Sayaghi
    Riyad, Yemen saldırısını 21 Aralık 2017'de 1000. gününü doldurmasına rağmen hala devam ettiriyor. Direnen Husiler ise Suudileri korkutan füzelerin maketleriyle mizansen de yapıyor.

    Ali Abdullah Salih Yemen
    © AFP 2017/ MOHAMMED HUWAIS
    'Yılanların başları üzerinde dans eden' Salih'i Husiler öldürdü
    'HUSİLER İLE SALİH'İN PARTİSİ ARASINDA ANLAŞMA'

    Aralık 2017'de Suudi Arabistan ile anlaşma yapınca Şii Husi milisleri tarafından öldürülen devrik Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in taraftarları ise Husilerle yeniden anlaşmaya vardı. Salih'in Genel Halk Kongresi Partisi'nden bir kaynak, Sputnik'e, Suudilere karşı savaşta Husilerle yeni bir işbirliği sayfası açmaya karar verdiklerini aktardı.

    'BAŞ MÜTTEFİKLE İLİŞKİLERDE YENİ SAYFA'

    Sputnik'e konuşan Halk Kongresi Partisi'nden kaynak şunları söyledi: ''Husilerin Ensarullah Hareketi ile aralıkta patlak veren gerilimi sona erdirmek için vardığımız siyasi anlaşmanın parçası olarak tüm siyasi ve askeri esirler karşılıklı bırakılacak. Sadece Ensarullah Hareketi, Salih'in akrabalarının içinde olduğu 5 kişiyi elinde tutmaya devam edecek. Anlaşma, Suudi liderliğindeki Arap koalisyonuna karşı savaşan ana müttefiklerle ilişkilerde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.''

    SALİH'İN PARTİSİNE YENİ LİDER

    Genel Halk Kongresi Partisi pazar günü yeni bir lider de seçti. Sadık Emin Ebu Rass, Salih'in 33 yıllık iktidar döneminde hükümette birçok görev almıştı.

    Etiketler:
    F-15 düştü, Genel Halk Kongresi Partisi, Husiler Hareketi, Ali Abdullah Salih, Suudi Arabistan, Yemen
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    75. Altın Küre Ödülleri
    Kırmızı halıda siyah geçidi: Altın Küre Ödülleri’nde taciz protestosu
    Karikatür
    ABD ve İsrail'in İran'ı durdurma planı üzerinde anlaştığı iddia edildi
    S-400 sistemleri
    Rakamlarla S-400 sevkiyat anlaşması

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam