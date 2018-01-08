Husiler: Sana'da Suudi savaş uçağı düşürdük

© REUTERS/ Faisal Al Nasser Husiler Riyad'daki Kraliyet Sarayı'na balistik füze fırlattı

Yemen'e Şii Husilerin yönetimi ele geçirdiği Mart 2015'ten beri saldırı düzenleyen Suudi Arabistan, dün Yemen başkenti Sana üzerinde bir savaş uçağını kaybetti. Şii Husi milisleri, Suudilerin F-15 savaş uçağını karadan havaya füzeyle vurduklarını duyurdu. Suudi liderliğindeki koalisyon ise F-15'in teknik arıza sebebiyle düştüğünü savundu.

24 SAAT İÇİNDE İKİNCİ KEZ

Bir gün öncesinde de Yemen'in Sada vilayetinde, Suudi öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağının teknik arızadan dolayı düştüğü, 2 pilotun sağ kurtulduğu açıklandı. Husiler ise uçağı kendi hava savunma sistemlerinin düşürdüğünü duyurdu.

© AFP 2017/ BULENT KILIC ABD’li uzmandan itiraf: Patriot'lar elek gibi

Koalisyonun dur duraksız saldırılarına karşı yanıt vermeye geçen Husiler, son dönemde doğrudan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) hedef alıyor. Bu hedef alma, Husilerin 19 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kraliyet Sarayı'na balistik füze fırlatmasıyla tavan yaptı. Kasımda Riyad havaalanına füze yollamaları da Suudilerin İran'a yönelik 'savaş ilanı' söylemine yol açmıştı. Bugüne dek Suudi hava savunma sistemlerinin Yemen'den fırlatılan füzeleri havada imha ettiği açıklandı.

Husiler, 3 Aralık'ta da BAE'de yapımı devam eden Baraka nükleer santraline kruz füzesi fırlattığını duyurdu. BAE ise bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını savundu.

© REUTERS/ Mohamed al-Sayaghi Riyad, Yemen saldırısını 21 Aralık 2017'de 1000. gününü doldurmasına rağmen hala devam ettiriyor. Direnen Husiler ise Suudileri korkutan füzelerin maketleriyle mizansen de yapıyor.

© AFP 2017/ MOHAMMED HUWAIS 'Yılanların başları üzerinde dans eden' Salih'i Husiler öldürdü

Aralık 2017'de Suudi Arabistan ile anlaşma yapınca Şii Husi milisleri tarafından öldürülen devrik Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in taraftarları ise Husilerle yeniden anlaşmaya vardı. Salih'in Genel Halk Kongresi Partisi'nden bir kaynak, Sputnik'e, Suudilere karşı savaşta Husilerle yeni bir işbirliği sayfası açmaya karar verdiklerini aktardı.

'BAŞ MÜTTEFİKLE İLİŞKİLERDE YENİ SAYFA'

Sputnik'e konuşan Halk Kongresi Partisi'nden kaynak şunları söyledi: ''Husilerin Ensarullah Hareketi ile aralıkta patlak veren gerilimi sona erdirmek için vardığımız siyasi anlaşmanın parçası olarak tüm siyasi ve askeri esirler karşılıklı bırakılacak. Sadece Ensarullah Hareketi, Salih'in akrabalarının içinde olduğu 5 kişiyi elinde tutmaya devam edecek. Anlaşma, Suudi liderliğindeki Arap koalisyonuna karşı savaşan ana müttefiklerle ilişkilerde yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.''

SALİH'İN PARTİSİNE YENİ LİDER

Genel Halk Kongresi Partisi pazar günü yeni bir lider de seçti. Sadık Emin Ebu Rass, Salih'in 33 yıllık iktidar döneminde hükümette birçok görev almıştı.