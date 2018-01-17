Rusya: WADA 'ifşaatçılarından' Rodçenkov'un dopingle ilgili iddialarını çürütmek için kanıtımız var

Gazetecilere konuşan Petrenko, Rusya'ya yönelik devlet destekli doping programı suçlamalarının dayandırıldığı isimlerden olan Rodçenkov'un, 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda sporculardan alınan numunelerin değiştirildiğine yönelik iddialarını çürütmek için yeterli kanıt topladıklarını ifade etti.

'YENİ KANITLAR TOPLADIK'

Petrenko "Yapılan soruşturmada Rodçenkov'un Soçi'deki numune değişikliklerine ilişkin iddialarının güvenilmezliğine dair yeni kanıtlar topladık" dedi.

Kış Olimpiyatları sırasında numunelerin iddia edildiği gibi gece değil, gündüz saatlerinde ilgili yere ulaştırıldığını belirten Petrenko "Bu bilgi, numunelerin test edilmeden önce gece saatlerinde ‘temiz' atletlerinkiyle değiştirildiğine yönelik suçlamaları çürütüyor" dedi.

Petrenko, soruşturma için WADA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve FIFA da dahil tüm ilgili yabancı kuruluşlarla işbirliğine açık olduklarını ekledi.

Petrenko, konuyla ilgili Rodçenkov ve WADA Bağımsız Komisyonu Başkanı Richard McLaren'ı sorgulama taleplerinin de henüz yerine getirilmediğini belirtti.