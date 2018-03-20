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    TSK ve ÖSO Afrin merkezinde

    Erdoğan Karakuş: BM, Türkiye'ye insan hakları ahkamı keseceğine görevini yapsın

    © AA/ Amir eş Şami
    Haberler
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    Elif Sudagezer
    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (400)
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    BM'nin 'Zeytin Dalı Harekatı esnasında sivil kayıplara sebep olduğu' gerekçesiyle Türkiye'ye yaptığı eleştirileri değerlendiren Emekli Hava Korgenerali Erdoğan Karakuş "Bizde 4 milyon Suriyeli varken BM çıkıp insan hakları konusunda ahkam kesiyor. BM önce görevini yapmalı" dedi.

    Afrin'den kaçmak zorunda kalan siviller
    © AFP 2018/ GEORGE OURFALIAN
    BM: Afrin'de çok sayıda sivil öldürüldü ve yaralandı
    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 20 Ocak tarihinde başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin kentine şehrin güneydoğusundan girerek şehir merkezinde kontrolü sağladığını açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler'den (BM) TSK ve ÖSO güçleri tarafından kontrol altına alınan Afrin'deki sivillerin durumuna ilişkin açıklama geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını açıkladı. Hüseyin "Türk güçleri tarafından önceki gün ele geçirilen Afrin'de, hava saldırıları, kara operasyonları ve patlayıcılar nedeniyle çok sayıda kişi öldürüldü ve yaralandı. Binlercesi göç etti" dedi. Benzer yönde bir açıklama da ABD'den gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Heather Nauert ''ABD, son 48 saatte Afrin'den gelen haberlerden dolayı derin kaygı duyuyor. Nüfusunun çoğunluğu Kürtlerden oluşan kentin Türk ordusu ve Türk ordusu destekli güçlerin saldırı tehdidi nedeniyle boşaltıldığı anlaşılıyor" ifadelerini kullanmıştı. Ancak harekatın ilk gününden bu yana sivil kayıpları engellemek için azami hassasiyet gösterildiğinin altını çizen Türkiye, BM'nin açıklamalarını kesin bir dille yalanlıyor. Hatta son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batılı ülkeleri sert bir açıklamayla hedef aldı. Erdoğan "Batı ülkeleri de sürekli bize 'Afrin'e girmeyin' demeye utandıkları için olacak, bir an önce operasyonu bitirin dediler. Kendilerine 'Yanlış yapıyorsunuz, biz yola çıktık, devam edeceğiz' dedik. Biz onları kırmadık, onların ricalarını yerine getirelim istedik ve iki ayda Afrin operasyonunun askeri safhasını büyük ölçüde bitirdik. PYD'li çakallar ise sivillerin arkasına sığınarak ancak bu kadar dayanabildiler" ifadelerini kullandı.

    Afrin'deki dükkanları yağmaladığı belirtilen ÖSO üyeleri
    © AFP 2018/ Bülent Kılıç
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    Türkiye ve Batılı ülkeler arasında gerilime sebep olan tartışmayı Sputnik'e Emekli Hava Korgenerali Erdoğan Karakuş değerlendirdi. Karakuş "Türkiye Cumhuriyet olarak sivil zayiatı asgari ölçüde tutmak için ve katiyetle kayıp verilmesini engellemek için azami çaba sarf edilmiştir. Afrin harekatı esnasında kullanılan mühimmatın tamamı Türkiye'de imal edilmektedir ve bu kullanılan mühimmatın aynı zamanda hedef isabet yüzdesi yüzde 100'dür. Bombayı atan pilot, isabet yüzdesi düşük bir mühimmat kullanırsa, bu bomba PKK'lıyı vurmaya çalışırken köylünün evine düşebilir. Ancak Türk Hava Kuvvetleri'nin kullandığı mühimmat oldukça pahalı ve isabet ihtimali yüzde 100 olan mühimmatlardır" dedi.

    Irak, ABD askeri
    © AFP 2018/ Ali al-Saadi
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    BM'nin açıklamalarını sert bir şekilde eleştiren Karakuş "Malumunuz, BM, 1990'larda Birinci Körfez Harekatı sonunda 650 bin kişi Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye kaçtığında, hemen ‘güvenli bölge oluşturulsun, bu güvenli bölge korunur hale getirilsin' dedi. Bu adımı takiben yıllarca Irak'ın kuzeyine (Irak'ın devrik lideri) Saddam'ın (Hüseyin) uçakları sokulmadı. Halbuki Türkiye'nin yıllardır Suriye'de güvenli bölge talebinde bulunmasına rağmen şimdi Birleşmiş Milletler bu isteği yerine getirmemekte diretiyor. BM, birilerini suçlayacak bir müessese olmaktan çıktı. BM önce görevini yapmalı. Zaten eğer BM bugüne kadar görevini yapmış olsaydı PKK/PYD orayı ele geçiremezdi. Afrin, daha önce PYD'nin elinde miydi? Değildi. Muhalif grupların elindeydi. Sonraki süreçte, PKK orayı ele geçirdi ve 200 bin kişi Afrin'i terk etmek zorunda kaldı. Şimdi orayı terk edenlerin hepsi Türkiye'de. Bizde 4 milyon Suriyeli varken BM çıkıp insan hakları konusunda ahkam kesiyor" ifadelerini kullandı.

    Karakuş "Eğer BM Suriye'de insan hakları hususunda bir şey yapmak istiyorsa, öncelikle uçuşa yasak bölgeyi ilan etmeliydi. Sonrasında da ülkenin yüzde 35'ini bu örgütlere teslim etmemeliydi. Türkiye bu süreçte 30 milyar dolar harcadı ve hala 4 milyonu halen misafir ediyor. Bunlara rağmen Türkiye'yi halen suçlamaya kalkıyorlar. Fırat Kalkanı Harekatı sonrası 200 bin kişi El Bab'a döndü. Şimdi de Afrin'den Türkiye'ye kaçan 200 bin kişi oraya yerleştirilmeli" dedi.

    ‘BM 30 YIL ÖNCEKİ HALEPÇE KATLİAMI'NIN SORUMLULARINI BİLE BULMUŞ DEĞİL'

    Halepçe Katliamı'nın üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen katliamın sorumlularının bulunmadığına ve katliamdan sorumlu tutulan Saddam Hüseyin'in suçlu olduğunun hiç bir zaman kanıtlanmamasına tepki gösteren Karakuş "BM, yıllardır bu katliamın sorumlusunu bile bulamıyor. Ne kadar güzel, değil mi? Saddam'ı astılar, garibim gitti. ABD oraya müdahale etti. Bunlar hep emperyalist kümenin hedeflerin yerine getirilmesi" sözleriyle eleştirdi.

    Konu:
    Türkiye’den Afrin’e harekat: Zeytin Dalı (400)

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    Etiketler:
    mülteci, Suriyeli Kürtler, Kürt, güvenli bölge, ölüm, sivil, katliam, savaş uçağı, Irak İşgali, Fırat Kalkanı operasyonu, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, PKK, PYD, Türk Hava Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Özgür Suriye Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk Silahlı Kuvvetleri, Erdoğan Karakuş, Recep Tayyip Erdoğan, Heather Nauert, Zeyd Raad el Hüseyin, El Bab, Halepçe, Irak, Suriye'nin kuzeyi, ABD, Ortadoğu, Türkiye, Suriye
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