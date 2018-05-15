AB Bakanı Ömer Çelik'ten New York Times'a tepki

AB Bakanı Ömer Çelik, New York Times'taki bir yazıda Filistinli protestoculara ilişkin kullanılan ifadeleri eleştirdi. New York Times'ın kirli bir dil kullandığını söyleyen Çelik, ifadelerin gerçeği örtmek üzere kurgulandığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, New York Times'ta yayımlanan bir yazıda, Filistinli protestocularla ilgili olarak kullanılan ifadelere tepki gösterdi.

'GERÇEĞİ ÖRTMEK ÜZERE KURGULANMIŞ'

Bakan Çelik, tepkisini resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda gösterdi: "New York Times 'Çok sayıda Filistinli protestolar sırasında öldü.' diye yazıyor. Kirli bir dil bu. Gerçeği örtmek üzere kurgulanmış. Doğru dil: 'Çok sayıda Filistinli, İsrail askerleri tarafından kasten öldürüldü."

New York Times “çok sayıda Filistinli protestolar sırasında öldü” diye yazıyor. Kirli bir dil bu. Gerçeği örtmek üzere kurgulanmış. Doğru dil: “çok sayıda Filistinli, İsrail askerleri tarafından kasten öldürüldü” — Ömer Çelik (@omerrcelik) 15 Mayıs 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı karar doğrultusunda, Tel Aviv'de bulunan ABD büyükelçiliği dün resmen Kudüs'e taşındı.

Büyükelçiliğin taşınma kararına tepki olarak abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen protesto gösterilerinde ise İsrail ordusu tarafından 61 kişi öldürüldü, 2 bin 770'den fazla kişi de yaralandı.