BM'den Türkiye ve Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

Cenevre'deki basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Ravina Shamdasani "Eğer öldüğü yönündeki iddialar ve buna yol açan olağanüstü durumlar doğruysa bu gerçekten şoke edici" ifadelerini kullandı.
Yapılan çağrıda Türkiye ve Suudi Arabistan'dan konuyu hızlı şekilde soruşturup kamuoyunu bilgilendirmeleri istendi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterrres daha önce Kaşıkçı'nın kaybolması ve diğer gazetecilere yönelik şiddet eylemleri nedeniyle 'çok endişeli' olduğunu açıklamıştı.
Birkeşmiş Milletler sözcüsü Stephane Dujarric de Genel Sekreter'in Kaşıçı ile ilgili durumu 'yakından takip ettiğini' belirtmişti.
Son olarak Washington Post, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha görülmeyen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın son görüntüsünü yayınlamıştı.
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