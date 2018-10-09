BM'den Türkiye ve Suudi Arabistan'a Kaşıkçı çağrısı

BM İnsan Hakları Ofisi, Türkiye ve Suudi Arabistan'a Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması ve öldürülmesi ihtimaline ilişkin çağrıda bulundu.

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın son görüntüsü ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Ofisi 'görünüşe göre zorla kaybedilmiş olan' Kaşıkçı konusunda 'ciddi endişe' duyduklarını vurguladı.

Cenevre'deki basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Ravina Shamdasani "Eğer öldüğü yönündeki iddialar ve buna yol açan olağanüstü durumlar doğruysa bu gerçekten şoke edici" ifadelerini kullandı.

Yapılan çağrıda Türkiye ve Suudi Arabistan'dan konuyu hızlı şekilde soruşturup kamuoyunu bilgilendirmeleri istendi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterrres daha önce Kaşıkçı'nın kaybolması ve diğer gazetecilere yönelik şiddet eylemleri nedeniyle 'çok endişeli' olduğunu açıklamıştı.

Birkeşmiş Milletler sözcüsü Stephane Dujarric de Genel Sekreter'in Kaşıçı ile ilgili durumu 'yakından takip ettiğini' belirtmişti.

Son olarak Washington Post, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha görülmeyen Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın son görüntüsünü yayınlamıştı.