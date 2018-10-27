Dörtlü zirve öncesi Lavrov, Çavuşoğlu ile görüştü

Dörtlü Suriye Zirvesi Rusya, Almanya ve Fransa’nın katılımıyla bugün İstanbul’da düzenlenecek. Zirve öncesi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi

Vahdettin Köşkü'nde yapılacak zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron katılıyor. BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura da toplantıda hazır bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu zirve öncesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

MASADA NELER VAR?

Zirvede başlıca İdlib konusu ele alınacak. Türkiye her ne kadar ABD ve Avrupa'nın YPG/PKK konusundaki tutumundan rahatsız olsa da Suriye'de siyasi çözüm konusunda söz konusu aktörler ile daha yakın bir pozisyona sahip.

İDLİB'İN ARDINDAN SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜM

Zirvede İdlib dışında gündeme gelmesi beklenen ikinci başlık Suriye'de siyasi çözüm. Siyasi çözüm süreci Anayasa Komisyonu ve daha dar bir ekip olması planlanan Anayasa Komitesi'nin kurulması aşamasında kilitlenmiş durumda. Dörtlü zirvenin toplanmasından birkaç gün önce 23 Ekim 2018 tarihinde Moskova'da bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran, BM Suriye Özel Temsilciliği ile koordineli bir şekilde Suriye'de anayasa komitesinin kurulmasına yönelik çalışmalara hız verilmesi konusunda anlaşmaya vardı..

BM: MEMNUNİYET DUYUYORUZ

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke yaptığı açıklamada, İstanbul'da yapılacak zirvenin Suriye için önemli olduğunu söyledi. Sözcü, BM'nin Suriye'deki sivillere yönelik insani yardım ulaştırmasının, siyasi gelişmelere bağlı olduğuna dikkati çekerek, "Bence güçlü aktörlerin bir araya gelmesi olumlu bir gelişme. (Zirvenin) İdlib ve Suriye genelindeki krize siyasi ve barışçıl bir çözüm bulunmasına katkı sağlamasını umuyoruz" dedi.