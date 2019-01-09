Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün en çok arananlar listesinde

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandıran 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, Interpol'un en çok arananlar listesinde.

Çiftlik Bank ile Türkiye'de binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın, Interpol'un en çok arananlar listesine girdi.

Milyonlarca lira ile ortadan kaybolan 'Tosun', Emniyet Genel Müdürlüğü'nün girişimleri sonucu Interpol'un 'Most Wanted' listesine alınırken, gözaltı fotoğrafları da Interpol kayıtlarına girdi.

NTV'nin haberine göre, aynı listeye Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın da dahil edildi.

27 yaşındaki 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın, kurduğu Çiftlik Bank organizasyonu ile 130 binin üzerinde katılımcıdan 1 milyar liradan fazla para toplamıştı. Paranın yaklaşık 3'te 1 ile ortadan kaybolan Aydın'ın nerede olduğu henüz saptanamadı.