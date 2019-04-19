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17:42 19 Nisan 2019
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İBB

    İmamoğlu'nun belediye verilerinin kopyalanması talimatına mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

    © Wikipedia /
    Haberler
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde verilerin kopyalanması işlemine mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

    Ekrem İmamoğlu
    © AA / Şebnem Coşkun
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 'veri tabanı talimatı' açıklaması: Kurum dışına bilgi çıkarılmayacak
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisinin ilk gününde belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanının kopyalanması talimatı verdi.

    İmamoğlu'nun Teftiş Kurulu Başkanlığı’na verdiği talimatla belediye bünyesindeki 2 müfettiş ve belediye içinden veya dışından belirlenecek 3 uzman dahil edilerek 5 kişilik heyetle tüm kayıtların elektronik olarak kopyalanmasını istedi.

    İmamoğlu konuyla ilgili gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna "Sadece İstanbul'un hafızasını kamu içerisinde hukuka uygun bir şekilde muhafaza etme talimatıdır" dedi

    Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada İBB ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve alt yapılarının yedeklerinin ve log kayıtlarının belediyenin dijital arşivinde tutanakla kayıt altına alınacağı, kurum dışına herhangi bir bilginin çıkarılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

    MAHKEME KARARIYLA DURDURULDU

    İmamoğlu'nun talimatı tartışma yaratırken, İstanbul 4. İdare Mahkemesi İBB'den verilerin kopyalanmasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

    Mahkemenin kararında, yeniden karar verilmek üzere idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verildi ve İBB'nin bu kararı 'hangi gerekçeyle aldığının' açıklanması istendi.

    Twitter
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde verilerin kopyalanması işlemine 4. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 3
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    İHA: İmamoğlu 2 müfettiş ve 3 uzmana ‘veri tabanı’ kopyalama yetkisi verdi
    Öte yandan, İdare Mahkemesine yapılan yürütmeyi durdurma başvurusunun da İBB İmar Komisyonu Başkanı Yüksel Akyol tarafından yapıldığı öğrenildi.

    İBB: HENÜZ RESMİ TEBLİGAT GELMEDİ

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBb) tarafından kararla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

    "Değerli basın mensupları; Bazı basın yayın organlarında İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 18.04.2019 tarihli genelgesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildiği görülmüştür. Kurumumuza henüz bu yönde bir resmi tebligat yapılmamıştır. Resmi tebligat yapılınca gereği yapılacaktır."

    Etiketler:
    talimat, Karar, mahkeme, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    Topluluk kurallarıTartışma
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