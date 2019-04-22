Çavuşoğlu'ndan ABD'nin İran yaptırımı muafiyeti kararına tepki: Dayatmaları kabul etmiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesine ilişkin yaptığı açıklamada "Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin İram yaptırımı muafiyeti kararına tepki gösterdi.

Muafiyetlere son vermesinin bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyeceğini belirten Çavuşoğlu, "Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 22, 2019

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© AFP 2019 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS ABD'den resmi açıklama geldi: 8 ülkeyi İran yaptırımlarından muaf tutmaya son veriyoruz

Beyaz Saray İran yaptırımlarından muaf tutulan ve aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye ek süre tanınmayacağını, 2 Mayıs'tan itibaren bu ülkeleri muaf tutmaya son verileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo kararın amacının İran'dan petrol alımını sıfıra düşürmek olduğunu vurguladı.

8 ülke arasında Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan bulunuyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 'İran petrolü piyasada olmayacağı için küresel talebin tamamının karşılanacağının garanti altına alınması adına vaktinde adım atma' konusunda uzlaştı. Açıklamada "Bu kararın amacı İran'dan petrol alımının sıfıra düşürülmesi, bu sayede rejimi ana gelir kaynağından mahrum bırakmaktır" ifadesi yer aldı.