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12:58 06 Mayıs 2019
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    Hamile kadına kanser tedavisi: İkiz bebeklerini düşürdü

    © İHA /
    Haberler
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    Sakarya'da kanser teşhisi konulan iki çocuk annesi 35 yaşındaki Serpil Bağa, kanser tedavisi sırasında ikiz bebeklerini kaybetti. Yapılan onca kontrol, muayene ve tahlile rağmen hamile olduğu anlaşılamayan kadın yargıya başvurdu.

    Geçen  yıl Ferizli ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi 35 yaşındaki Serpil Bağa, kanama ve ağrı şikayeti ile Sakarya Kadın Doğumevi’ne başvurdu. Burada yapılan kontrollerde genç kadının yumurtalıklarından birinde tümör bulunduğu ve tümörün yumurtalıkla birlikte alınması gerektiği söylenerek, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirildi.

    Hamile kadın
    © Flickr /
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    Genç kadın, 11 Haziran 2018 tarihinde SAÜEH Merkez Kampüsü’nde yumurtalık ameliyatı oldu. Alınan parça patolojiye gönderildi. Gelen sonuca göre genç kadının ameliyatının başarılı geçtiği ve takip edileceği belirtilerek, SAÜEAH Korucuk'taki Tıbbi Onkoloji Bölümü’ne sevk edildi.

    Burada takip ve kontrollerine başlanan genç kadına 3 buçuk ay boyunca kan tahlili, tomografi, ultrason ve genetik tahlilleri yapıldı. Eylül ayında ise genç kadında hamilelik ya da rahim kanserlerinde yüksek çıkan kandaki Beta HCG hormonu yüksek çıktı. Bunun üzerine genç kadının doktoru Beta HCG hormonunu hamilelik olarak değerlendirmeyerek ve bu yönde herhangi bir kontrol yapmayıp, bu ani yükselişin kanserli bir hücreden kaynaklandığını belirterek kemoterapi uygulanmasına karar verdi.

    Serpil Bağa 19 Eylül 2018 tarihinden itibaren 1 yıl olmak kaydıyla kemoterapi tedavisine alındı. Aralık ayı sonuna kadar kemoterapi tedavisi gören ve kanser ilaçları kullanan Bağa, kendisinde tedavinin hiçbir yan etkisinin olmadığını, hatta göğsünden süt geldiğini söylemesine rağmen onkoloji servisi doktorları bunun normal olduğunu ve kanser ilaçlarının hormonlarda dalgalanmaya sebep olabileceğini söyleyerek, endişelenecek bir durum olmadığını ifade ettiler.

    In-vitro fertilization
    © East News / Cultura Images RF
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    Doktorlar, son olarak alınan PET raporunda ise rahminde 12 ile 19 santimetre büyüklüğünde tümör bulunduğu ve tüm rahmi kapladığını belirtilerek, acilen ikinci bir ameliyata alınması gerektiğini söylediler. Bu ameliyatı yapabilecek bir doktordan randevu alan Bağa, kontrolden birkaç gün önce rahatsızlanarak kanama geçirdi ve ikiz bebek düşürdü. Yaşanan bu skandal olay sonrasında büyük bir acı ve şok yaşayan aile, konuyu yargıya taşıdı. Hamile olduğunu anlamayan ve ikiz bebeklerinin ölümüne neden olan sorumlular hakkında şikayette bulunan Serpil Bağa, doktorların kendisine hamile kalmaması ile ilgili herhangi bir uyarıda bulunmadığını söyledi.

    ‘HİÇBİR YERİM AĞRIMAZKEN KEMOTERAPİ TEDAVİSİ GÖRDÜM’

    Hastane
    © AA /
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    Serpil Bağa konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ameliyat oldum, ameliyatım başarılı bir şekilde geçti ve tek yumurtalığım alındı. Daha sonra beni onkoloji servisine sevk ettiler. Orada da tahlillerim yapıldı, sonuçlarında bir sıkıntı çıkmadı. Ve tekrardan son bir tahlil daha istenildi benden. Ben de doktora kendimde kanser olup olmadığını sordum, o da bana tümörümün alındığını ve şuanda korkacak bir şey olmadığını söyledi. Tahlili verdikten hemen sonra beni kemoterapiye başlattılar. Kemoterapiye başladık, hastaneye gidip geldik. Bu süreçte midemin bulandığını, iştahımın açıldığını, kilo aldığımı söyledim, normal dediler. Ben bu tedavinin iyi gidip gitmediğini kendime tahlil yapılıp yapılmayacağını sorunca 3 ay sonra yapılacak dediler. Biz biraz zorlayınca tahlil yaptılar ve tekrardan iyi gittiğini söylediler. O arada hastaneye gidip geliyorsun psikolojin bozuluyor, özürlü çocuğum var benim evde, onu birine bırakmam gerekiyordu sürekli. Tedaviden eve geliyorsun halsiz kalıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Yiyecek içecek için başkasının gözünün içerisine bakıyorsun yardım amaçlı.

    Doktor
    © AA /
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    Çok zor bir süreçti. 3 ay o şekilde geçti. Daha sonra ben tedaviye yanıt alınıp alınmadığının test edildiği PET’e girdim. PET testinden 1 hafta sonra kendi başıma ne olduğunu anlayamadan evde düşük yaptım kanlar içerisinde. Kimseye bir şey diyemedim, hasta çocuğumu kime bırakacağım diye bilemiyordum. Eşime söyledim durumu. Hamile olmadığımı bilmediğim için bir an organlarımın içimden çıktığını düşündüm. Daha sonrasında zar zor doktorumuza ulaştık. Mikrop kapacağım diye başka doktor ve hastaneye de gidemedim korkudan. Doktorumuza gidip gösterdiğimizde düşük yaptığımı söyledi. Ben sonucu alıp doktorlara gösterdiğim zaman gayet normal karşıladılar.

    'Hastalığın bitti, silindi, sen kendin kurtulduğuna bak, geçmiş olsun' dediler. Bu kadar ucuz muydu yani. Sevineyim mi, üzüleyim mi ben de bilmiyorum, şu an çocuklarıma mı üzüleyim, kanser olmadığıma mı sevineyim, hangi duyguyu yaşayacağımı bilmiyorum. Kimseye güvenemiyor, doktora gidemiyorum. Benim hiç başım bile ağrımazken kemoterapiye soktular, yani hiçbir yerim ağrımazken kemoterapi tedavisi gördüm."

    ‘İNŞALLAH CEZA ALIRLAR’

    Serpil Bağa, “Düşük yaptıktan sonra tahlillerim temiz çıktı. Burada da bir doktora çıktım ama tabii yaşadıklarımdan sonra güvenemedim ve Çapa’ya gittim, orada da her şey temiz çıktı, tahlillerim güzel çıktı. Ama onların ben ceza almasını canı gönülden istiyorum. Allah’ım bana yaşattıklarını onlara da yaşatsın, inşallah ceza alırlar” diye konuştu.

    ‘HAMİLELİK TESTİ YAPILMADI’

    Rusya tutuklama
    © Sputnik / Vitaliy Belousov
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    Serpil Bağa'nın eşi Muhammet Bağa ise, "2018 yılında eşim bir rahatsızlık geçirdi, sağ yumurtalığında tümör olduğunu söylediler. Bizde en yakın devlet hastanesine müracaat ettik. Muayeneler sonrasında girdiği ameliyatta sağ yumurtalığı alındı ve ameliyatının güzel geçtiği söylenerek bizi taburcu ettiler. Bundan sonraki kontrollerimiz için Korucuk Hastanesi’ne yönlendirdiler takip ve tahliller için. Herhangi bir problem olmadığını söylediler. Tedavi ve tahliller iyi gidiyordu 2-3 ay gibi bir süreçte iyi gidiyor, normaldi. En sonki tahlilde doktor eşimde kanser hücresi olduğunu söyledi. Bu yüzden bir an önce vücuda dağılmadan kemoterapiye alınması gerektiğini söyledi. Bizde korktuk ve tabii kısa bir süre sonra tedaviye başladık. 1 yıllık bir tedavi süreci verdiler ancak 3 aylık bir kemoterapi sürecimiz oldu. Birçok tahlil yapıldı, sadece hamilelik testi yapmamışlar. Eşim tedaviyi aldığı zaman içerisinde farklı olaylar olmaya başladı. Süt gelmeye başladı, aşermeye başladı bizde şüphelendik. Konuyla ilgili doktorumuza danıştık, durumu anlattık. Doktorda hormonlarla oynandığı için durumun normal olduğunu söyledi" şeklinde konuştu.

    ‘İKİZ BEBEKLERİMİZİN HABERİNİ ALMAK YERİNE, EŞİME KANSER TEŞHİSİ KONULDU’

    Eşinin sağlıklı bir birey iken doktorların ihmali üzerine kanser teşhisi konulduğunu ve hukuki süreci başlattıklarını belirten Muhammet Bağa, "Tedavinin nasıl gittiğini sorduğumuzda önümüzde daha uzun bir sürecin olduğunu söyledi doktor ve 3 ay sonra PET filmi verdi. Eşim PET çekildi ve filmi inceleyen doktor bir iyi bir de kötü haberinin olduğunu söyledi. Kanserin vücuda dağılmadığını ve rahimi ise büyük bir kitlenin doldurduğunu, bunu bir an önce ameliyat olun diye söylendi. Bizde araştırdık ve farklı bir doktor bularak ona randevu aldık, randevuya 2 gün kala eşim evde rahatsızlandı.

    Hamileymiş, ikiz bebeğimiz varmış, onları düşürdü. Daha sonrasında Korucuk’a giderek doktora eşimin hamile olduğunu ve yaşadığımız olayları anlatarak nasıl farkına varamadıklarını sordum.

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    © Fotoğraf : Facebook
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    Bize çocuklar önemli değil düşsün, eşin kurtuldu ya ona dua et sen dediler. Benim eşim sağlıklı bir insan iken hatta ikiz çocuğumuzun dünyaya gelmesi haberini almak yerindeyken eşime kanser teşhisi konuldu. Bilerek veya bilmeyerek ama doktorların ihmali diye düşünüyorum. Çünkü yeterli tahlilleri yapmadılar, bu yüzden de onları affetmeyeceğim.

    Engelli oğlumuz var, onu başkalarına bırakıp 3 ay boyunca her gün eşimi hastaneye kemoterapi tedavisi için kilometrelerce yol götürdüm. Kemoterapi esnasında eşim ilaçlar aldı, insanlar yanına gelemedi, onun psikolojisi. Kemoterapi aldı diye kanser olduğunu duyanlar ve farklı farklı şeyler diyenler oldu, eşimin morali bozuldu. Şuan da bile bazen düz yolda biraz yürüdükten sonra nefesi kesiliyor. Ben hukuki bir süreç başlattım, inşallah suçlular cezalarını bulur” ifadelerini kullandı.

    ‘TÜRK YARGISINA GÜVENİMİZ TAMDIR’

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
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    Ailenin avukatı Bahadır Kahveci ise konuyla ilgili olarak, “Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Sağlık Müdürlüğüne, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne ve Sağlık Bakanlığına başvurularımızı yaptık, hukuki süreç başladı. Konuyla ilgili Türk yargısına güvenimiz tamdır. Kısa bir süre içerisinde sorumluların cezalandırılacağını ve sürecin hızlı bir şekilde yürütüleceğine inancımız tam. Başvuruyu yaptığımız gün İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı; muhakkik atandığını ve soruşturmayı kendilerinin başlattığını bildirdiler” dedi.

    İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

    SAÜEAH Korucuk Kampüsü’nde yaşanan olayda kanser tedavisi gören ve bu sırada hamile olduğu anlaşılamayan anne Boğa, biri kız diğeri ise erkek olan ikiz bebeklerini düşürdü. Aile olayı yargıya taşırken, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’nden de konuyla ilgili açıklama geldi. Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasında, “Yargıya intikal eden olayla ilgili olarak Sağlık Müdürlüğü olarak muhakkik tayin ederek inceleme ve soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili bir rapor hazırlanacak. Sonuca göre gerekli işlemler yapılacaktır” denildi.

    Etiketler:
    Sakarya Kadın Doğumevi, İkiz, muayene, kanser, Muhammet Bağa, Serpil Bağa, Sakarya
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