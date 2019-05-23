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12:23 23 Mayıs 2019
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    Şarkıcı Moby, bir zamanlar sevgili olduklarını ispat etmek için Natalie Portman ile fotoğrafını paylaştı

    © Instagram
    Haberler
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    Natalie Portman'ın inkar etmesine rağmen ünlü oyuncu ile bir zamanlar sevgili olduklarında ısrar eden ABD’li şarkıcı Moby, beraber çektirdikleri bir fotoğraf paylaşarak, “İlişkimiz hakkında gerçeği neden çarpıttığını anlayamıyorum. Kitabımda anlattığım hikaye eşlik eden kanıt niteliğindeki birçok fotoğraf ile beraber doğru” ifadelerini kullandı.

    ABD’li şarkıcı Moby, anılarını kaleme aldığı 'Then It Fell Apart' adlı ikinci otobiyografi kitabında, Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Natalie Portman ile bir zamanlar kısa süreliğine sevgili olduklarını kaleme aldı.

    Ancak Portman, Harper's Bazaar dergisinin İngiltere edisyonuna verdiği röportajda bu iddiayı reddederek, "Ben çok daha farklı bir şey hatırlıyorum, henüz liseden mezun olduğum bir sırada yaşı benden büyük bir adamın bana rahatsız edici bir şekilde yaklaştığını" dedi.

    ​Bunun üzerine şarkıcı Moby, Instagram hesabından ikilinin bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

    ‘BENİMLE ÇIKTIĞI İÇİN PİŞMAN OLMASINA TAMAMEN SAYGI DUYARIM’

    BBC Türkçe’de yer alan habere göre "Natalie Portman'ın hiç çıkmadığımızı söylemesi beni şaşırttı, çünkü aslında çıktık. 1999'da kısa bir süre çıktıktan sonra yıllarca arkadaş kaldık. Natalie'yi severim, zekasına ve aktivistliğine saygı duyuyorum. Ancak açıkçası kısa süreli ilişkimiz hakkında gerçeği neden çarpıttığını anlayamıyorum. Kitabımda anlattığım hikaye eşlik eden kanıt niteliğindeki birçok fotoğraf ile beraber doğru.

    ‘Not: Natalie'nin benimle çıktığı için pişman olmasına tamamen saygı duyarım, açıkçası ben olsam ben de duyardım sanırım, ancak bu kısa süren romantik tarihimizdeki gerçekleri değiştirmiyor’."

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    I recently read a gossip piece wherein Natalie Portman said that we’d never dated. This confused me, as we did, in fact, date. And after briefly dating in 1999 we remained friends for years. I like Natalie, and I respect her intelligence and activism. But, to be honest, I can’t figure out why she would actively misrepresent the truth about our(albeit brief)involvement. The story as laid out in my book Then It Fell Apart is accurate, with lots of corroborating photo evidence, etc. Thanks, Moby Ps I completely respect Natalie’s possible regret in dating me(to be fair, I would probably regret dating me, too), but it doesn’t alter the actual facts of our brief romantic history

    moby xⓋx (@moby)'in paylaştığı bir gönderi ()

    'BİRKAÇ HAFTA SEVGİLİ OLMAYA ÇALIŞTIK'

    Natalie Portman
    © REUTERS / Mario Anzuoni
    Hollywood yıldızı Natalie Portman 'Yahudi Nobel'i' olarak anılan ödül törenine katılmayacak
    Moby, kitabında o zamanlar kendisi 33, Natalie Portman da 20 yaşındayken ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki bir konserinin ardından tanıştıklarını anlatmıştı:

    "Ben kel bir alemci, o da güzel bir oyuncuydu. Ama işte soyunma odamda benimle flört ediyordu."

    Moby, aynı zamanda Natalie Portman Harvard Üniversitesi'nde okurken onun yurt odasına gittiğini, üniversite kampüsünde 'yüzyıllık meşe ağaçlarının altında öpüştüklerini' yazmıştı.

    Ancak değer verdiği bir kadınla yaklaşmaya başladığı zaman panik ataklarının arttığını, birkaç hafta sevgili olmaya çalıştıktan sonra Portman'ın kendisini arayarak başka biriyle görüştüğünü söylediği için ayrıldıklarını anlatmıştı.

    'KİTABINI SATMAK İÇİN'

    Ancak Natalie Portman, Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajında bu iddiaları reddediyor:

    Natalie Portman
    © AFP 2019 / ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ
    Natalie Portman: Neredeyse her projede taciz veya ayrımcılığa uğradım
    "Onu tanıdığım çok kısa süreyi sevgiliymişiz gibi anlatmasına şaşırıyorum çünkü ben, benden büyük bir adamın daha yeni liseden mezun olduğum bir sırada rahatsız edici bir şekilde davrandığını hatırlıyorum. 20 yaşında olduğumu söylüyor ama kesinlikle daha küçüktüm, daha yeni 18 olmuştum. Ne kendisi ne de yayıncısı bilgileri teyit etmemiş, neredeyse bu bilerek yapılmış gibi duruyor.

    Bu hikayeyi kitabını satmak için kullanması için çok rahatsız edici. Ancak bu doğru değil. Çok fazla yanlış ve uydurma bilgi var. Onun ya da yayıncısının da bu bilgileri teyit etmek için bana ulaşmasını tercih ederdim."

    Hollywood'un cinsel tacize karşı başlattığı Time's Up (Süre Doldu) kampanyasının öncü isimlerinden olan Natalie Portman, liseden mezun olduktan sonra hayranı olduğu için Moby'nin bir konserine gittiğini, Moby'nin 'Arkadaş olalım' dediğini, ancak Moby'nin o sırada konser turunda kendisinin de film çekiminde olduğu için de çok az sayıda görüştüklerini söylüyor.

    Bugün 37 yaşında olan Portman, röportajda aynı zamanda Time's Up kampanyası sayesinde kadınların daha da güçlendiğini ve yeni bir devrin başladığını vurguluyor.

    Oyuncu Benjamin Millepied ile evli olan Portman'ın iki çocuğu var.

    Etiketler:
    Hollywood, Cinsel taciz, Teksas, Instagram, Harper's Bazaar, sevgili, Then It Fell Apart, Oscar, otobiyografi, Natalie Portman, Moby
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