Sağlık Bakanlığı'ndan 'hasta ziyareti' genelgesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamasında, yoğun bakımda tedavi gören hastaların ziyaret koşullarını belirleyen genelgenin 81 il müdürlüğüne gönderildiğini belirtti.
'GEREKLİ TEDBİRLERE RİAYET EDİLMELİ'
"Sağlık personelinin hasta yakınına, hastanın durumuna dair gerekli bilgilendirmeyi yapması gerekmektedir. Ziyaretçiler yoğun bakım servislerine, görevli sağlık personelinin refakatinde, başta el hijyeni olmak üzere gerekli görülen tedbirlere riayet ederek alınmalıdır. Ziyaret diğer hastaları rahatsız etmeyecek şekilde ve mahremiyetlerine dikkat edilerek yapılmalı; makul ve mümkün olan en kısa sürede sonlandırılmalıdır. Ziyaretçi kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmemelidir."
'HİJYEN KURALLARINA UYULMASI ÖNEMLİ'
Bakan Koca, toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda, hastane idaresi tarafından ziyaretçi kısıtlaması yapılabileceğini de vurgulayarak, "Tekrar hatırlatmak gerekirse; ziyaretler sırasında hastane yönetimlerinin belirlediği hijyen kurallarına uyulması, hastalarımızın sağlığı açısından oldukça önemlidir" dedi.
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