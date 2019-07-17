Türklerin sosyal medya paylaşımları viral oldu: S-400'lerimiz geldi, şükür kavuşturana

ABD'nin baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen, Rusya'dan alınan S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatı başladı. Bu sırada Türk kullanıcıların sosyal medyada ABD-Türkiye-Rusya ilişkisi ve S-400'lerle ilgili paylaşımları viral oldu.

ABD tarafından Türkiye'nin Rusya'dan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri alması 'yanlış karar' olarak yorumlanıyor. Ankara'nın 'hayal kırıklığı' yarattığı vurgulanırken, ABD'nin yaptırımlarına maruz kalacağı açıklamaları da art arda gelmeye devam ediyor. Ancak S-400'lerin sevkiyatı 16 Temmuz'da başladı. Bugün ise 14. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Bu sırada sosyal medyada Türk kullanıcıların esprili ve kinayeli S-400 paylaşımları hem yerel hem uluslarası medyanın dikkatini çekiyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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S400 ler karadenize yerlestirildi, akıllı ol amerikaaa 😂🤣 pic.twitter.com/udq5QySIuO — Ahmet Dönmez (@adonmez1971turk) July 14, 2019

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S-400'ler Mürted Hava Meydanına indirilmeye başlandı. Vatana millete hayırlı olsun. #S400 pic.twitter.com/cNoOuW2IPD — Kumtemir Ahmet (@kumtemir_ahmet) July 12, 2019

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Çok efsane birşeysiniz siz be. Türkiye belkide ilk kez makul fiyata iyisi dururken daha pahalı olup daha leş olanı almadı.#S400 #S400HayırlıOlsun 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/MQgY9oFmMm — mert napcaz (@meozdemir3) July 12, 2019

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Eski sevgilimi size vereyimde S400 ün içine koyup gerizekalıyla beraber fırlatın füzeyi😂 #S400HayırlıOlsun — Cerencimmm (@Cerencimo1) July 13, 2019

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Müttefik’ ülkelerin bizi hava sahamızda savunmasız bıraktığı bir süreç yaşadık.

Sonunda S-400’ler geldi.

Ülkemiz için her açıdan önemli bir gelişme.

İnşallah kendi hava savunma sistemlerimizi kurduğumuz günleri de görürüz. #AlacağızDemiyoruz #AldıkGeldi #Diyoruz #HayırlıOlsun🇹🇷 pic.twitter.com/68DXtAAa5H — Adnan köroğlu (@adnankoroglu75) July 12, 2019

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