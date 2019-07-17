Türklerin sosyal medya paylaşımları viral oldu: S-400'lerimiz geldi, şükür kavuşturana

Bu sırada sosyal medyada Türk kullanıcıların esprili ve kinayeli S-400 paylaşımları hem yerel hem uluslarası medyanın dikkatini çekiyor.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Bundan sonra Amariqa düşüsün #S400HayırlıOlsun pic.twitter.com/Zclvi4eqyw— ErkanOzdemir (@ErkanOzdemir78) July 16, 2019
Vatana Millete Hayırlı Olsun 🇹🇷🇹🇷 #S400HayırlıOlsun pic.twitter.com/v5EcHsXiNj— Dervis Dagdas (@dervisdagdas) July 13, 2019
S-400 siparişim geldi pic.twitter.com/idwImH3w0F— meli.bu (@melihburakgur) July 13, 2019
#SONDAKİKA— İSTİHBARAT (@istihbartsrvs) July 12, 2019
S-400 Hava Savunma Sistemlerinin İlk partisi Ankara'ya geldi. pic.twitter.com/neYHNKu638
S400 ler karadenize yerlestirildi, akıllı ol amerikaaa 😂🤣 pic.twitter.com/udq5QySIuO— Ahmet Dönmez (@adonmez1971turk) July 14, 2019
S-400'ler Mürted Hava Meydanına indirilmeye başlandı. Vatana millete hayırlı olsun. #S400 pic.twitter.com/cNoOuW2IPD— Kumtemir Ahmet (@kumtemir_ahmet) July 12, 2019
Çok efsane birşeysiniz siz be. Türkiye belkide ilk kez makul fiyata iyisi dururken daha pahalı olup daha leş olanı almadı.#S400 #S400HayırlıOlsun 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/MQgY9oFmMm— mert napcaz (@meozdemir3) July 12, 2019
BORU DEĞİL S400 😎BU GURUR HEPİMİZE YETER 🇹🇷#S400HayırlıOlsun pic.twitter.com/qGxJen2ckF— ZÜHAL (@muallime016) July 13, 2019
Eski sevgilimi size vereyimde S400 ün içine koyup gerizekalıyla beraber fırlatın füzeyi😂 #S400HayırlıOlsun— Cerencimmm (@Cerencimo1) July 13, 2019
#S400HayırlıOlsun bayıldım buna 😂😂 pic.twitter.com/KkuXIyORdv— Sercan DEMİR (@sercand34) July 13, 2019
Müttefik’ ülkelerin bizi hava sahamızda savunmasız bıraktığı bir süreç yaşadık.— Adnan köroğlu (@adnankoroglu75) July 12, 2019
Sonunda S-400’ler geldi.
Ülkemiz için her açıdan önemli bir gelişme.
İnşallah kendi hava savunma sistemlerimizi kurduğumuz günleri de görürüz. #AlacağızDemiyoruz #AldıkGeldi #Diyoruz #HayırlıOlsun🇹🇷 pic.twitter.com/68DXtAAa5H
Bu gurur bize yeter👏👏👏 #S400welcometoturkey #S400HayırlıOlsun #S400Tuerkiyede pic.twitter.com/TblmhlBqV9— Necdet Bozyel (@bozyel_necdet) July 12, 2019
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🇹🇷🇹🇷Üff maşallah S400 🇹🇷🇹🇷 Fark ettiyseniz heykel değil, bagalit değil, Resim değil, çakma hiç değil, gelmez, alınmaz, alınamaz değil. Reisimizin dünyaya gösterdiği dik duruş ve azmiyle alınmış #S400 Hava savunma sistemi. Ülkemize ve Milletimize #S400HayırlıOlsun 🇹🇷🇹🇷 Bugün de gururluyum TÜRKİYE'm🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Şükür Kavuşturana S-400’ler De Geldi Kudur CeHaPe , Delir Amerika , Çıldır Merkel , Aglayın Laikler Hani Alamazdık RTE Vurdu Yumruğu Masaya Aldı Daha Bu Başlangıç Fethe geliyoruz Avrupa Amerika Titresin Dünya BAŞKAN RTR #PolisODTÜde #SeydiogluBoykot pic.twitter.com/cwKux3vKX5— Alp (@AlpMeteor) July 8, 2019
Adamlar Türk Akımı Projesi için Kıyıköy’e giden doğal gaz borularını S-400 zannediyor. Allahım akıl fikir versin 😄 pic.twitter.com/9pE2CKu84e— By_Cengo™ 1881-193∞ (@cngz_glsn) July 9, 2019
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