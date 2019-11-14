Tupac teorisyenleri yine iş başında: 'New York'ta dans ederken görüldü'

Son olarak, sosyal medyada viral olan bir videoda, Tupac'ın New York sokaklarında görüldüğü iddia ediliyor.
Yine iddialara göre, Tupac bir çekim sırasında röportaj veren kişinin arkasında sarı bir yağmurlukla geçiyor. Hatta Tupac'ın videonun devamında da çalan bir şarkıda dans ettiği belirtiliyor.
Hope for Tupac’s fans as he is spotted in a video footage https://t.co/mtQID8BQzK pic.twitter.com/ggHp3sga2z— Uvumbi.co.ke (@Uvumbi_Kenya) November 14, 2019
Sosyal medyada bazı kişiler söz konusu görüntüleri şarkının ölmediği ve hayatında yeni bir sayfa açtığı iddialarının kanıtı olarak sunuyor.
Aynı zamanda aktör, şair ve aktivist olan Tupac hakkında bugüne kadar pek çok komplo üretildi. Bunlardan en popülerleri şarkıcının başka bir ülkede yeni bir yaşan kurduğu veya son yıllardaki şöhretten sıkılarak 'ani kaçış planı' ile ortadan kaybolduğu.
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