Tupac teorisyenleri yine iş başında: 'New York'ta dans ederken görüldü'

Yıllar önce silahlı saldırıya kurban giderek hayatını kaybeden rap şarkıcısı Tupac Shakur'un 'aslında hiç ölmediğine' dair komplo teorileri üretilmeye devam ediyor. Son olarak şarkıcının New York sokaklarında görüldüğüne dair bir video internette viral oldu.

ABD'li rapçi Tupac (2Pac), 7 Eylül 1996'da yanına çeken beyaz bir Cadillac'tan edilen ateş ile yaralandı. 13 Eylül'de ise hayata gözlerini yumdu. Ancak olayın gerçekleştiği yıldan beri bazı hayranları ve 'komplo teorisyenleri' ısrarla şarkıcının aslında hiç ölmediğini iddia ediyor.

Son olarak, sosyal medyada viral olan bir videoda, Tupac'ın New York sokaklarında görüldüğü iddia ediliyor.

Yine iddialara göre, Tupac bir çekim sırasında röportaj veren kişinin arkasında sarı bir yağmurlukla geçiyor. Hatta Tupac'ın videonun devamında da çalan bir şarkıda dans ettiği belirtiliyor.

Hope for Tupac’s fans as he is spotted in a video footage https://t.co/mtQID8BQzK pic.twitter.com/ggHp3sga2z — Uvumbi.co.ke (@Uvumbi_Kenya) November 14, 2019

​Sosyal medyada bazı kişiler söz konusu görüntüleri şarkının ölmediği ve hayatında yeni bir sayfa açtığı iddialarının kanıtı olarak sunuyor.

Aynı zamanda aktör, şair ve aktivist olan Tupac hakkında bugüne kadar pek çok komplo üretildi. Bunlardan en popülerleri şarkıcının başka bir ülkede yeni bir yaşan kurduğu veya son yıllardaki şöhretten sıkılarak 'ani kaçış planı' ile ortadan kaybolduğu.