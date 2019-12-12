Ukrayna, Donbass'a özel statü tanıyan yasanın süresini uzattı

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, 2014 yılındaki krizin ardından tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk ve Lugansk'ın yer aldığı ülkenin güneydoğusundaki Donbass'a özel statü tanıyan yasanın süresini 31 Aralık 2020'ye kadar uzattı.

Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderlerinin bu hafta Paris'te yaptıkları zirvede sağlanan mutabakatın unsurlarından biri olan 'Donbass'a özel statü tanıyan yasanın süresinin uzatılması' hususu, Ukrayna parlamentosu tarafından yerine getirildi.

381 vekilden 320'sinin oyuyla kabul edilen düzenleme, Donetsk ve Lugansk'a kendi polis güçlerini, savcılıklarını ve mahkemelerini kurma ve yerel seçimler yapma imkanı sunuyor.

Poroşenko: Ordumuzun savunmayı en az kayıpla sürdürmesini sağlayacak

Oylamadan önce parlamentoda konuşma yapan eski Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Donbass'a özel statü yasasının reddedilmesinin hayalini kuruyor. 'Evet' oyu, ordumuzun savunmayı en az kayıpla sürdürmesine, diplomatların koalisyonu korumasına yardım edecek. Biz devlet adamlarıyız, ilkelerimizi değiştirmeyiz. Bu nedenle 'evet' oyu vereceğiz" dedi.

2014'te yürürlüğe girmişti

Söz konusu yasa, 18 Ekim 2014'te 3 yıl süreyle yürürlüğe girmiş ve daha sonra uzatılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Paris'teki zirvenin ardından yaptığı açıklamada "Yürürlükteki yasa, süresinin uzatılması için parlamentoya sunulacak. Şu anda bu yasanın süresini uzatmak daha kolay. İleride karşı tarafın belirli adımları attığını, gerilimin sonuna yaklaştığımızı gördüğümüzde, Steinmeier formülünü de ekleyeceğiz" demişti.

Steinmeier formülü nedir?

Ekim başında Ukrayna Temas Grubu, Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan görüşmelerde, 2015 yılında dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier tarafından sunulan, Donbass'ın özel statüsü hakkındaki kanunu yürürlüğe koyma prosedürünü belirleyen 'Steinmeier formülü' üzerinde anlaşmış ve Ukrayna, formülü imzalamıştı.

'Steinmeier formülü', Donbass'taki Donetsk ve Lugansk bölgelerinin özel statüsü hakkındaki Ukrayna yasasının yürürlüğe girme prosedürünü belirliyor.

Bu belgeye göre yasa, Ukrayna Anayasası'na ve mevzuatına uygun olarak yapılması gereken Donbass'taki erken yerel seçimlerde sandıkların kapanmasının ardından yerel saat 20.00 itibarıyla geçici olarak yürürlüğe girecek.

Yasa, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu'nun seçimlerin Ukrayna mevzuatına ve AGİT normlarına uygun olarak yapıldığına dair raporunun yayınlanmasının ardından kalıcı olarak yürürlüğe girecek.

Seçimler için bir dizi ön koşul var

Yasanın 10. maddesine göre özel statü, erken seçimlerde seçilecek yerel yönetim organları tarafından uygulanacak. Seçimlerin yapılması için ise yasa dışı silah grupların ve askeri teçhizatın Ukrayna'dan tahliyesi, özgürce irade beyan etme, seçimleri izleme garantileri verilmesi, seçim sürecine yasa dışı müdahalenin önlenmesi gibi ön koşullar bulunuyor.