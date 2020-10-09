TBMM Başkanı Şentop: Tatbikat için Azerbaycan’a gönderilen askeri ekipmanımız Türkiye’ye geri dönmüştür

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yakın zamanda ortak askeri tatbikat için Azerbaycan’a gönderilen askeri ekipmanların Türkiye’deki mevkilerine geri döndüklerini belirtti. Ayrıca, Azerbaycan’ın Karabağ’da askeri anlamda yardıma gereksinim duymadığını, ancak Ankara’dan askeri yardım istemesi hâlinde bunu TBMM’de değerlendireceklerini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop Sputnik’e açıklamalarında, ‘bir ay önce Bakü’de yapılan ortak tatbikatta yer alan askerler ile askeri ekipmanın Türkiye’ye geri dönüp dönmediği’ sorusu karşısında, “(Tatbikatı) takiben birimlerin hepsi görevlerini yerine getirmek için mevkilerine geri döndüler” dedi ve ekledi: “Nitekim bu iddialar (tatkibat sonrası Türkiye’nin askeri ekipmanının Azerbaycan’da kaldığı ve hâlen burada olduğu iddiaları), söz konusu iddiaları ortaya atanlar dışında kimse tarafından ciddiye alınabilecek iddialar değil.”

‘Türk hükümetinin teklif sunması hâlinde meclisin Türk askerlerinin Azerbaycan’a göndermesine onay verip vermeyeceği’ sorusu üstüne ise Şentop şunları söyledi: “Azerbaycan ordusu son birkaç gün içinde kendi başlarına zafer elde edebileceklerini ve işgal altındaki toprakları kurtarmaya kararlı olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Dolayısıyla, üçüncü taraflar bu krize müdahale etmediği sürece böyle bir teklife (Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin bir tezkere teklifine) gereksinim olacağını sanmıyorum.”

TBMM Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uluslararası hukuk ile Ermeni güçlerinin Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarından koşulsuz bir biçimde çekilmesini öngören ilgili birleşmiş milletler kararına saygı gösterilmeli. Aksi takdirde (bm sözleşmesi’nin) 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkınını kullanmak zorunda kalacaktır. Söz konusu madde kolektif hareket edilmesine de izin vermektedir. Azerbaycan’ın bu bağlamda bizden bir talebi olması durumunda, karar hem Cumhurbaşkanlığı hem de TBMM nezdinde değerlendirilip karar verilecektir.”