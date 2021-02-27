Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenen YÖKDİL yarın yapılacak

Sınav, 41 ilde 47 sınav merkezinde 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda adayların tercihine göre,vedillerinde sadece sosyal bilimler alanında sorular yöneltilecek.

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayanlar sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için yarın nöbetçi nüfus müdürlükleri hizmet verecek.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere ÖSYM'nin internet sayfasından erişebilecek.