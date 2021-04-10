Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu: Konya'daki kazada 1 Rus turist öldü, 26 turist yaralandı

Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, "Sabah saat 09.30 civarında Konya-Aksaray yolunda, Antalya'da tatil yapan 32 Rus turistin yer aldığı grubu Kapadokya'ya taşıyan otobüsün karıştığı bir kaza meydana geldi. Başkonsolosluğun elde ettiği ilk bilgilere göre otobüsün şoförü, kötü hava koşulları nedeniyle buzlanan yolda otobüsün kontrolünü kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Kaza sonucunda 1 Rus turistin hayatını kaybettiğini, 26 turistin yaralandığını belirten başkonsolosluk, "Yaralılar, Konya ve Selçuk'taki en yakın hastanelere götürüldü ve acil tıbbi yardım hizmeti sunuluyor. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin iki temsilcisi, yaralılara konsolosluk yardımı sağlamak ve olayın nedenlerini açığa kavuşturmak üzere acilen kaza yerine gitti" dedi.

Rusya Büyüelçiliği: Türk makamlarıyla iletişim halindeyiz

Kaza hakkında bir açıklama da Rusya Büyükelçiği'nden geldi.

Facebook hesabından yaptığı açıklamada Antalya Başkonsolosluğu'yla aynı bilgilere yer veren elçilik, Türk makamlarıyla iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Elçilik, ölen Rusya vatandaşının ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerken yaralananlara acil şifalar diledi.