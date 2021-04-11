Bodrum’a sezonun ilk uluslararası uçağı iniş yaptı: Rusya’dan 212 turist geldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle turizm sektörü oldukça sekteye uğramış durumdayken Nisan ayı itibariyle Türkiye’nin güneyinde yaz sezonu yavaş yavaş açılmaya başlıyor.

Rus turistlerin en çok tercih ettiği tatil yerlerinden biri olan Türkiye’ye ise Rusya’dan uçak seferleri başladı. Bodrum’a sezonun ilk yabancı seferi olan Rusya Vnukovo'dan gelen uçak iniş yaptı. Milas Havalimanı'nda Vnukovo’dan gelen 212 Rus turiste karşılama töreni de düzenlendi.