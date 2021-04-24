Kremlin: Putin ve Paşinyan Dağlık Karabağ’daki durumu görüştü

Kremlin basın dairesi, Rusya lideri Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın telefonda görüştüklerini, görüşmede öncelikle ele alınan konunun Dağlık Karabağ’ın etrafındaki durum olduğunu duyurdu.

Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın telefonda görüştükleri, Ermeni tarafının girişimiyle yapılan görüşmede Dağlık Karabağ’ın etrafındaki durumun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Dağlık Karabağ’ın etrafındaki durumla ilgili görüşme devam etti. Rus barış gücü birliklerinin çabaları sayesinde bölgedeki durumun istikrarlı ve sakin kaldığı memnuniyetle ifade edildi. Enerji sektörü dahil olmak üzere ikili işbirliğinin güncel konuları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Paşinyan’ın Putin’e önümüzdeki haziran ayında yapılması planlanan erken parlamento seçimleri ile ilgili Ermenistan'daki iç siyasi gelişmeler hakkında bilgi verdiği vurgulandı.