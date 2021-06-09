Orhan Gencebay: Müzisyenler için mücadelemizde Burhan Şeşen’in hiçbir katkısı yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan destek paketi kapsamında, müzisyenlere de 3 bin TL ödeme yapılacağı belirtildi. Ticaret Bakanlığı, ödeme için vergi levhası isteyerek, e-devlet üzerinden başvuru açtı

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre gelişme sonrası Recep Ergül ve Hakan Sarıca'nın girişimi ile Orhan Gencebay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştü. Gencebay, desteğin Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle dağıtılmasını talep etti, yoksa birçok müzisyenin ticari şartnameleri yerine getiremeyeceği için destekten faydalanamayacağını dile getirdi. Ticaret Bakanlığı da desteğin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yunus Emre Enstitüsü üzerinden dağıtılmasına karar verdi ve bu gelişmeyi Twitter'da duyurdu.

Habere göre MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen'in destek ödemesini kendisinin aldığına dair paylaşımları yayınlandı. Şeşen, "Devreye girdik ve arkadaşlarımız için bunu yaptırdık" dedi.

Orhan Gencebay, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce 31 bin kişinin faydalandığı ama faydalanamayan müzisyenler için gerçekleşecek destek kampanyası, tamamen Ticaret Bakanı, Kültür ve Turizm bakanlarımızla yaptığım şahsi görüşmeler sonucunda gerçekleşmiştir. Bunun hiçbir meslek birliğiyle, dernekle, kuruluşla alakası yoktur. Bu görüşmeler sırasında yanımda olan Recep Ergül ve Hakan Sarıca harekete geçerek duyurular yaptılar ve mağdur müzisyen dostlarımıza yardımcı oldular.

Ancak yardım yapılacağı açıklandıktan sonra konuyla hiç alakası olmayan kişilerin 'Bunu biz yaptık' diye sahip çıkması, yapılan çalışmaya gem vurmaya çalışmak, bilinçsizce ve art niyetli bir davranış biçimidir. Keşke herkes bu çabaya destek olsa. Sanatçıyı yaşatalım ki sanat yaşasın."