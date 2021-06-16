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    Ankara Barosu Başkanı ve yönetim kurulu hakkında Erbaş'a 'hakaret'ten iddianame hazırlandı

    © AA / Evrim Aydın
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    https://tr.sputniknews.com/haberler/202106161044746161-ankara-barosu-baskani-ve-yonetim-kurulu-hakkinda-erbasa-hakaretten-iddianame-hazirlandi/

    Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hakaret ettikleri gerekçesiyle iddianame hazırlandı.

    Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında bulunduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, geçen yıl Hacı Bayram Cami'de verdiği hutbede "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Eşcinselliği lanetliyor.Nedir bunun hikmeti?" ifadelerine yönelik yaptıkları basın açıklamasının ardından soruşturma başlatıldı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama’ suçundan soruşturma yapılması için Adalet Bakanlığı’ndan izin istedi. Bakanlığın izin vermesi üzerine Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri hakkında soruşturma başlatıldı. 

    Başsavcılık, Baro yönetim kurulu üyelerinden suçlamayla ilgili ifadelerinin alınması için davetiye gönderdi. Baro yönetimi ortak basın açıklamasındaki ifadeler kapsamında başlatılan soruşturma için yine ortak savunma metni hazırlayıp, imzaladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen metinde 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlamasını kabul etmediklerini ifade eden Baro yönetimi, ifade özgürlüğü hakkını kullandıklarını belirtti. Basın açıklamasındaki ifadelerin yanlış yorumlandığı, suçlamanın ise yersiz olduğu ileri sürüldü. 

    İddianeme hazırlandı

    Mahkeme iddianameyi kabul ederse Baro Başkanı Sağkan ile birlikte 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, 'Kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla yargılama başlayacak. Baro yöneticileri hakkında, TCK 125/1, 3 ve 5'inci fıkralarda düzenlenen suçlamalardan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı olarak, kurul halinde çalışan kurumu temsil etmesi nedeniyle, suçun 'zincirleme' olarak işlendiğinin kabul edilmesi de istendi. 

    İddianamede Prof. Dr. Ali Erbaş müşteki olarak yer aldı. Erbaş'ın Hacı Bayram Camii'nde verdiği Cuma hutbesinde "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullandı. 

    Ankara Barosu hutbeyle ilgili, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması" başlıklı açıklama yayımlamıştı. Yapılan basın açıklamasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatıldı, Diyanet İşleri Başkanlığı da ayrıca suç duyurusunda bulundu. Her iki soruşturma daha sonra birleşti.

    Etiketler:
    iddianame, Ali Erbaş, Erinç Sağkan, Ankara Barosu
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