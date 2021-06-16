Genç polis memuru evinde ölü bulundu

Burdur'da görevli 26 yaşındaki polis memuru evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken genç memurun intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Burdur'un Yeşilova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yunus T.'den haber alamayan ailesi arkadaşlarından yardım istedi.

Ailenin isteği üzerine eve gelen arkadaşları 26 yaşındaki Yunus T.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Beylik tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği değerlendirilen Yunus T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yunus T.'nin cenazesinin memleketi Muğla'da toprağa verileceği öğrenildi.