İmamoğlu'dan '23 Haziran' paylaşımı: İstanbul'un ritmi değişti, değişim devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığını kazandığı 23 Haziran 2019 seçiminin yıl dönümüne ilişkin olarak Twitter hesabından paylaştığı videoda "23 Haziran'da İstanbul'un ritmi değişti. Değişim devam ediyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 seçimlerinde İstanbul Belediye Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasının yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında "23 Haziran'da İstanbul'un ritmi değişti. Değişim devam ediyor..." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun 'İstanbul için çok çalışacağız' sözlerine yer verilen videoda, İstanbul'da belediye hizmetlerini kullananların aşina olduğu seslerin de yer aldığı bir müzik yer aldı.

Videoda 'Bu sesler icraatlarımızın sesleri, İstanbul'un sesleri, hepsi çok çalışmamızın eseri' denildi.

23 Haziran'da İstanbul'un ritmi değişti.



Değişim devam ediyor... pic.twitter.com/qsAeRblYEv — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 23, 2021

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